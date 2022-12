GF Vip, la regia inquadra un uomo misterioso nella casa: di chi si tratta?

Nelle ultime ore sta girando sul web un video di un’inquadratura sulla casa del GF Vip che non lascia indugi: chi è quest’uomo?

Sulla casa di Cinecittà è volato un aereo per Patrizia Rossetti: “Patty cuore di panna resisti”. Nell’inquadrarlo, però, la regia ha colto anche un uomo misterioso che si trova sul tetto del reality show senza sapere chi è.

Uno degli utenti di Twitter è stato in grado di cogliere il momento esatto in cui la regia ha fatto un errore di inquadratura. L’interno era sicuramente quello di seguire l’aereo mandato sulla casa di Cinecittà per Patrizia Rossetti che sta vivendo dei momenti molto complicati all’interno della stessa, ma proprio seguendo il velivolo, c’è stato un errore da parte della regia che ha mostrato un uomo misterioso arrampicato sui tetti della casa più spiata d’Italia.

Il video ha immediatamente fatto il giro del web, qualcuno pensava di aver visto male, ma di fronte alla registrazione delle immagini andate in onda nella giornata di oggi non c’è più indugio: chi è l’uomo misterioso che si trova sul tetto della casa del GF Vip? Ma soprattutto, cosa ci fa lì?

GF Vip, chi è l’uomo misterioso inquadrato dalle telecamere della regia?

MA IL TIPO LÌ SOPRA CHE SBUCA VI PREGO MI STO PISCIANDO #gfvip pic.twitter.com/TfovpfwXHi — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 7, 2022

A seguito dell’errore grossolano commesso dalla regia, è giusto che gli utenti chiedano spiegazioni. Allora i vipponi non sono del tutto isolati e hanno contatti con l’esterno? Sì e no. All’esterno della casa, quasi mai in vista dei vipponi, ci sono tutta una serie di tecnici che collaborano alla produzione della trasmissione. Questi non entrano mai in contatto con i concorrenti del GF Vip, anzi, non gli è affatto concesso proprio per tenere vivo il tema del reality show.

Sebbene non ci sia risposta, riuscire a realizzare chi effettivamente sia l’uomo sul tetto del GF Vip che oggi è comparso in uno sprazzo registrato dalle telecamere sembra alquanto semplice, soprattutto visto e considerato che si trova in prossimità di un apparecchio elettronico. Con ogni probabilità, infatti, l’uomo misterioso è semplicemente un tecnico.