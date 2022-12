Antonella Fiordelisi comincia una battaglia legale: l’appello al padre e la risposta di Clizia Incorvaia

Terremoto al GF Vip con Antonella Fiordelisi che fa un diretto appello a suo padre. Interviene bruscamente anche Clizia Incorvaia

A seguito della puntata di lunedì del GF Vip, si sono mossi un po’ di umori all’interno della casa di Cinecittà fino all’ipotesi di una battaglia legale. Al di fuori delle quattro mura, i parenti hanno cominciato a farla sui social.

L’arrivo nella casa di Micol Incorvaia non è stata molto semplice per Antonella Fiordelisi, super gelosa del suo Edoardo Donnamaria che non è altro che l’ex della sorella di Clizia. Da subito si sono creati attriti, eppure la showgirl salernitana ha provato ad essere quanto più pacata e razionale possibile di fronte a certi atteggiamenti, senza riuscirci sempre. A seguito della puntata di lunedì, infatti, tra la coppia si sono un po’ rotti gli equilibri proprio a causa dell’ex del vippone.

Nel malcontento generale, Antonella Fiordelisi parlando con Edoardo Donnamaria ha confessato di voler prendere provvedimenti legali: “Io penso che pure mio padre se la sia presa. Fidati che ci sono rimasti pure loro male dopo quello che hanno sentito, che non è bello. Mio padre come un pazzo sarà dopo che ha visto in puntata quello che è successo, perché loro sono molto protettivi nei miei confronti… Non so se è una cosa che si può denunciare, nel caso darei anche il permesso ai miei di agire, nel caso si potesse fare, visto che è una cosa che mi ha colpito sinceramente“.

Stefano Fiordelisi VS Clizia Incorvaia: è guerra social oltre che legale

Le parole di Stefano Fiordelisi non sono state affatto al miele nei confronti di Micol Incorvaia, il papà di Antonella ha immediatamente preso le sue difese e, successivamente, parlato di azioni legali da intraprendere. Non è il solo, perché anche Clizia Incorvaia -citata tra l’altro nel messaggio del papà di Antonella- ha parlato di difendere la sorella per vie legali.

In particolare, Clizia ha affermato: “Io e la mia famiglia per preservare l’onore e il decoro di mia sorella Micol, stiamo valutando le opportune azioni”. Le due ragazze non solo battagliano all’interno del GF Vip, ma le famiglie cominciano a farlo anche fuori.