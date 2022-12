Vodafone, arriva una nuova super offerta: tutto quello che c’è da sapere

Sono in arrivo grandi novità nel mondo della telefonia mobile. Infatti una nuova super offerta di Vodafone ingolosisce i clienti: i dettagli.

Vodafone è pronto a stupire nuovamente l’interno mondo della telefonia mobile. In queste ore l’operatore britannico sta lanciando una nuova super offerta in grado di ingolosire anche i clienti più scettici: cosa c’è da sapere.

Non finiscono mai le offerte per tutti i clienti di Vodafone, specialmente per coloro che hanno aderito al programma Club e Club+. Questi infatti sono due servizi promozionali aggiuntivi che ti offrono una serie di vantaggi. Stiamo quindi parlando di buoni sconto su viaggi, benzina, spesa, shopping online. Così l’operatore britannico ha deciso di lanciare una nuova iniziativa dedicata proprio a questo periodo natalizio.

Chiunque attiverà uno dei due servizi entro il 31 dicembre quindi avrà diversi regali da parte della compagnia telefonica rossa. Nel dettaglio la promozione consiste in una Gift Card “Per Te” Young dal valore di 5 euro, spendibile online e nei negozi di alcuni brand, fra cui GameStop, Xbox, Foot Locker, Bata, laFeltrinelli e Zalando. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli riguardanti l’ultima iniziativa della compagnia rossa.

Vodafone, nuovi regali con Club e Club+: i dettagli dell’iniziativa

Una volta che gli utenti attiveranno il servizio, Vodafone Club sarà attivo, nel catalogo delle promozioni di Vodafone Club sarà visibile la card dedicata alla Gift Card “Per Te” Young. Con questa Gift Card dal valore di 5 euro sarà richiedibile entro 30 giorni dalla data di attivazione di Vodafone Club o Club+. Successivamente non sarà più disponibile. Inoltre come indicato sul sito esiste un regolamento all’iniziativa.

Infatti al suo interno si legge che per i clienti di rete fissa l’adesione a Vodafone Club con la gift card in omaggio è possibile a partire dal 5 Dicembre 2022, sempre entro il 31 Dicembre 2022. Attualmente sarà possibile sottoscrivere Vodafone Club a 3,99 euro al mese oppure Vodafone Club+ a 14,99 euro ogni 6 mesi. Inoltre il costo mensile o semestrale di Vodafone Club o Club+ può essere eventualmente azzerato nel caso in cui questi siano inclusi con le offerte dell’operatore. Per Natale quindi Vodafone ha voluto fare un altro regalo ai suoi clienti, specie agli interessati ai programmi Club e Club+.