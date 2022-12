Stefano Tacconi, nuovo aggiornamento sulle sue condizioni: tifosi commossi

Un nuovo aggiornamento è arrivato sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi. I tifosi sono commossi: le parole del figlio.

Non finiscono gli aggiornamenti riguardanti le condizioni di salute di Stefano Tacconi. A parlare dell’ex portiere di Juventus e della Nazionale ci ha pensato nuovamente il figlio: le sue parole commuovono i tifosi.

Come tutti sappiamo la vita di Stefano Tacconi e della sua famiglia è cambiata radicalmente dallo scorso aprile, quando l’ex portiere di Juventus e Nazionale ha subito un’ischemia durante un evento benefico ad Asti. Dopo due interventi chirurgici, prosegue la riabilitazione del super portiere che ha chiuso la carriera al Genoa. Infatti da quattro mesi è ricoverato presso l’ospedale di Alessandria, nel reparto di neurochirurgia.

A fornire aggiornamenti sulle sue condizioni ci ha pensato ancora una volta l’amato figlio Andrea. La redazione di Novella 2000 ha quindi raccolto le parole di Andrea Tacconi, figlio del portiere perugino che in carriera ha difeso la porta di Spoleto, Pro Patria, Sambenedettese, Livorno, Avellino, Juventus e Genoa. Andiamo quindi a vedere gli aggiornamenti forniti da Andrea sullo stato di salute del padre.

Stefano Tacconi, torna a parlare il figlio: gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Andrea Tacconi in queste ore ha deciso di fornire ulteriori aggiornamenti riguardanti le condizioni del padre tramite i suoi profili social. Come ricordiamo dallo scorso 23 aprile l’ex portiere della Juventus è seguito dai medici dell’ospedale di Alessandria dopo il trasferimento dall’ospedale di Asti dove era stato ricoverato in emergenza per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma.

Così il figlio della bandiera Juventina ha rivelato che il padre ha iniziato a camminare. Ovviamente sono stati tantissimi i commenti d’affetto arrivato da fan e vecchi tifosi. Per i Cuori Bianconeri, ovviamente contenti per la famiglia, è “un bellissimo regalo di Natale. Non abbiamo mai perso la speranza di rivedere il nostro Stefano in piedi“. Insomma oltre al supporto della famiglia, Tacconi ha ritrovato anche il tifo dei fan della Juventus, squadra con cui ha vinto tutto durante la sua lunga carriera.