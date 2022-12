Sanremo, l’ex protagonista è in lacrime: l’intervento la sfigurerà? – FOTO

L’ex protagonista di Sanremo è in lacrime: l’intervento chirurgico avverrà fra pochissimo, ed ha paura delle probabili conseguenze. Nonostante ciò, ha scritto una bellissima lettera al suo pubblico: ecco cosa rivendica.

Il 14 maggio 2013 l’attrice americana Angelina Jolie aveva scritto un editoriale sul New York Times rivelando una scelta di prevenzione medica molto particolare. La morte della madre l’aveva fatta molto soffrire, prosciugandola anche fisicamente, e non voleva regalare lo stesso dolore alle sue figlie. Per questo motivo, si era sottoposta al test genetico BRCA.

L’esito dell’esame di Angelina Jolie, purtroppo, non fu negativo. L’attrice di Hollywood si rivelò essere una persona sana con mutazione genica BRCA1 e BRCA2. Come rivela su www.today.it il presidente dell’AIOM, l’Associazione Italiana Oncologia Medica, questi due geni hanno il compito di bloccare la proliferazione incontrollata di cellule tumorali.

L’ex protagonista di Sanremo annuncia l’intervento

A causa dell’altissima predisposizione genetica di sviluppare in futuro dei tumori maligni al seno ed alle ovaie, Angelina Jolie si era sottoposta all’ovariectomia ed alla mastectomia. L’attrice decise quindi di rimuovere ovaie e seno. Purtroppo, anche un’altra amatissima top model italiana ha scoperto di avere la stessa predisposizione genetica della Jolie.

Bianca Balti, che nel 2013 calcò il palco di Sanremo come presentatrice insieme a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ha voluto rendere noto di aver effettuato il test genetico BRCA. Anche nel suo caso si è potuta confermare la mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2, ed il volto di Dolce&Gabbana ha voluto informare il pubblico riguardo le sue scelte mediche.

La rivendicazione della modella: il messaggio ai suoi ammiratori

Bianca Balti ha inizialmente organizzato alcune dirette sul proprio canale Instagram per parlare del “Social Freezing“. La top model ha infatti deciso di procedere con la crioconservazione degli ovociti nel caso volesse avere in futuro altri figli. Ad inizio dicembre ha voluto anche inviare una newsletter a tutti i suoi fan per dare un importante annuncio.

Bianca Balti si sottoporrà ad una mastectomia, e non ha nascosto la paura di rimanere sfigurata dall’intervento. Queste le sue parole: “‘Mamma si opera perchè ama troppo la vita’. Così ho detto a mia figlia Mia, e così dico anche a voi. Giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 11:00 di Los Angeles, per l’ennesima vota Bianca sceglierà la vita“.

Ecco una foto di Bianca Balti a Sanremo insieme a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: