Rai, rivoluzione dei palinsesti: Antonella Clerici annuncia una sorpresa

La Rai subisce una nuova rivoluzione dei palinsesti e Antonella Clerici fa un annuncio a sorpresa per la giornata di domani

La conduttrice di Rai Uno sarà anch’ella vittima della rivoluzione del palinsesto della rete, ma per sopperire al cambiamento ha deciso preventivamente di annunciare una sorpresa in TV che coinvolge il suo programma e tutto il pubblico.

La programmazione Rai continua a fare bizze con Eleonora Daniele che va sempre a perderci con Storie Italiane. Domani, giovedì 8 dicembre, in occasione della celebrazione dell’Immacolata Concezione, il palinsesto Rai subirà delle piccole variazioni: dalle 10:30, infatti, andrà in onda A Sua Immagine, con Lorena Bianchetti, che trasmetterà all’interno della trasmissione prima la Santa Messa e successivamente la recita dell’Angelus del Papa. Alla conduttrice di Rai Uno sarà riservato lo spazio che va dalle 09:55 fino all’orario in cui dovrà cedere la linea a Lorena Bianchetti.

Anche Antonella Clerici avrà un orario diverso domani, la conduttrice, infatti, andrà in onda con È sempre mezzogiorno dalle 12:20 fino a lasciare spazio al TG1, come di consueto, alle 13:30 circa. Si tratta di una programmazione speciale in occasione della celebrazione dell’Immacolata Concezione perché a partire da venerdì, la programmazione rientrerà esattamente come l’ordinario.

Antonella Clerici annuncia un super ospite per la puntata di giovedì 8 dicembre

Nel corso della puntata di oggi di È sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha dato un anticipo di quella che sarà la puntata di domani, giovedì 8 dicembre, del cooking show di Rai Uno. Dopo aver spiegato delle modifiche d’orario dovute alla celebrazione dell’Immacolata Concezione, la conduttrice non è riuscita a nascondere l’entusiasmo per l’ospite del giorno dopo parlando di “un amico”. Dopo aver lasciato un bel po’ di suspense ai telespettatori da casa, la Clerici ha dato il grande nome: sarà Bruno Vespa a farle compagnia durante la trasmissione di domani.

Lo stesso Bruno Vespa sarà ballerino per una notte di Ballando Con Le Stelle. Indubbiamente un personaggio inaspettato, ma che può far particolarmente divertire e stupire il pubblico del dance show di Rai Uno che è in attesa della finale prevista per venerdì 23 dicembre.