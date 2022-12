Offerta Sky, così hai uno sconto super per 18 mesi: quando scade

Una nuova offerta Sky permette a tutti i clienti di avere uno sconto super per i prossimi 18 mesi: quando scade l’iniziativa.

Anche Sky adesso punta a recuperare gli abbonati con una nuova offerta imperdibile. Infatti per i prossimi 18 mesi, tutti i clienti potranno godere di un risparmio del 50%: tutti i dettagli e la data di scadenza.

In queste ore Sky ha deciso di lanciare una nuova offerta che prevede uno sconto di oltre il 50% su alcuni contenuti. Infatti nella giornata odierna prende il via un’altra “Special Week”, che si concluderà domenica lunedì 12 dicembre 2022. In questi giorni la pay-tv di Comcast offrirà i propri pacchetti ai nuovi abbonati ad un prezzo ribassato. La proposta della televisione a pagamento quindi prevede l’abbonamento ai contenuti di Sky TV, Sky Cinema, Netflix e Paramount+ ad un prezzo di 19,90 euro al mese per i prossimi 18 mesi.

Una cifra che ingolosisce tutti, visto che il prezzo intero dell’abbonamento alla pay-tv è di 44 euro al mese di listino. Attivando Sky Tv tutti gli utenti potranno avere accesso dagli show alle serie TV, dai documentari alle news e le imperdibili produzioni Sky Original. Presente anche un’ampia scelta di serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA, oltre agli show di Sky di cui tutti parlano per l’intrattenimento da guardare con tutta la famiglia. Andiamo quindi a vedere cosa include il pacchetto.

Sky, la nuova offerta garantisce un risparmio del 50%: cos’è incluso

All’interno dell’ultima offerta di Sky è presente anche Sky Cinema, con il quale l’utente potrà avere oltre 200 prime visioni l’anno, del meglio del cinema italiano e internazionale, di oltre 200 film Sky Original all’anno e di oltre 1500 titoli di ogni genere e per tutta la famiglia. Ovviamente non mancheranno nemmeno i titoli del catalogo Netflix, con gli utenti che avranno accesso a tutte le sue funzionalità. Sarà inoltre possibile mantenere il proprio account Netflix o crearne uno nuovo per guardare Netflix su Sky Q e su tutti i propri device.

Inoltre insieme a tutti i film di Sky Cinema sarà anche possibile ottenere l’abbonamento a Paramount+ (del valore di €7,99 al mese) senza costi aggiuntivi. Con questo servizio streaming sarà possibile godere di film di successo, una ricca offerta di serie TV, produzioni originali italiane, grandi classici e tanta animazione per i più piccoli. Inoltre fino al prossimo 12 dicembre sarà anche possibile sottoscrivere questa nuova offerta anche con Sky Glass, ossia la televisione targata proprio Sky. Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale della pay-tv.