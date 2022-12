Meteo, ponte dell’Immacolata con piogge e neve in pianura: dove colpiranno i fenomeni

La situazione meteo è destinata a peggiorare drasticamente durante il Ponte dell’Immacolata. Infatti tornano piogge e neve in pianura: i dettagli.

Un nuovo cambiamento meteorologico è pronto a colpire la penisola italiana. Infatti durante il ponte dell’Immacolata piogge e neve in pianura caratterizzeranno i giorni festivi: cosa succederà secondo gli esperti.

Nonostante in questi giorni si sia verificata una tregua dal maltempo, nelle prossime ore si profila già un nuovo peggioramento del tempo che tra l’altro arriverà proprio in concomitanza con il Ponte dell’Immacolata. Inoltre l’ultima configurazione meteorologica prevede non solo la pioggia ma anche un ritorno della neve in pianura. Nel corso di questo mercoledì 7 dicembre quindi le regioni meridionali e parte di quelle settentrionali godranno in realtà di un contesto asciutto, anche condito da qualche generosa schiarita.

Residui rovesci invece colpiranno il Centro e segnatamente la Toscana, l’Umbria e le Marche, con qualche sconfinamento che potrebbe colpire fino al Lazio settentrionale. Infatti su queste regione sarà indispensabile uscire con l’ombrello a portata di mano. Ma grande attenzione al giorno dell’Immacolata. Una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia con fare minaccioso, provocando, già dal pomeriggio di Giovedì 8 Dicembre, un aumento deciso delle nubi e le prime piogge, prima al Nordovest e poi entro sera anche sui settori tirrenici del Centro. Attenzione a possibili nubifragi su Piemonte e Liguria.

Meteo, stop alla tregua meteorologica: tornano le piogge

Una vasta e profonda area depressionaria a breve colpirà l’Italia. Questa proviene direttamente dalla Penisola Iberica ed in queste ore è in movimento fino ai confini italiani. Ovviamente questo vortice sarà responsabile di perturbazioni destinata ad entrare in azione sulle Alpi supportate da un carico di aria fredda che dall’Artico si spingerà verso sud fino all’Europa centrale, lambendo il Nord Italia. Scopriamo quindi nel dettaglio cosa sta succedendo sui tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo nebbie e nubi basse in Val Padana con locali pioviggini in Emilia-Romagna. Allo stesso tempo ampie schiarite colpiranno le zone Alpine. Le temperature risulteranno in leggero calo, con valori massimi che quindi oscilleranno dai 5 ai 10 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un cielo in prevalenza nuvoloso su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Qua piogge e rovesci colpiranno, mentre invece la neve lambirà i versanti dell’Appennino. Qui avremo valori termici stabili, con massime che si attesteranno tra i 12 ai 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo sin dalle prime ore del mattino un tempo asciutto. Il cielo quindi sarà poco o parzialmente nuvoloso, salvo alcuni piovaschi che saranno pronti a colpire sul Nord della Sicilia. Le temperature anche qui rimarranno stazionarie con massime che quindi si stabilizzeranno tra i 15 ed i 19 gradi.