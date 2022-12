Manovra, pensioni e Superbonus: quali sono gli emendamenti

Il tesoretto per modificare la manovra sulla base degli emendamenti è di circa 400 milioni. Per questa ragione ci si concentrerà solo su determinati capitoli. Tra questi potrebbe esserci quello legato ai pagamenti elettronici (Pos).

Manovra economica: oggi è l’ultimo giorno per presentare gli emendamenti. Quelli concordati sono oltre 400: nel mirino ci sono la norma sul Pos, il tetto al contante, le pensioni e la Flat Tax.

La premier Giorgia Meloni in mattinata ha incontrato i capigruppo di maggioranza, poi i sindacati. Per ora trapelano i primi rumors su quello che potrebbe cambiare nella legge sulla base degli emendamenti.

Manovra: il congedo parentale

Tra le modifiche potrebbe essercene una riguardante il congedo parentale: “Sarà corretta: noi presenteremo un emendamento ma è condiviso dal governo perché il mese in più pagato all’80% possa essere usufruito dalla madre o dal padre”, ha dichiarato Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati al termine del vertice a Palazzo Chigi.

Tra le ipotesi rispetto alle coperture, si sarebbe quella di portare da 1 a 3 i mesi aggiuntivi, con i mesi successivi al primo “al 67% o tutti e 3 i mesi al 67%, in modo da fare una vera politica per la famiglia”, spiega Lupi, aggiungendo che comunque “è da verificare se si possa fare”.

Obbligo del Pos

Nella legge che ora è nella mani del Parlamento sono state eliminate le sanzioni per chi non accetti carte di credito o bancomat e anche l’obbligo di accettare il Pos anche per transazioni fino a 60 euro. Ma ora, dopo la bocciatura della Corte dei Conti e le polemiche di Banchitalia, è in corso un dialogo con l’Europa e la premier Meloni potrebbe decidere di rivedere al ribasso l’asticella, quindi scendendo la soglia dei 60 euro, forse a 30.

Manovra: stralcio delle cartelle esattoriali

Un’altra modifica potrebbe arrivare sulla cartelle esattoriali. Nella bozza della manovra al momento lo stralcio è previsto fino a mille euro, riferito al periodo 2000-2015. Nella maggioranza c’è chi pensa di innalzare la soglia del debito a 1500 euro.

Opzione donna

Sul fronte pensioni, la manovra Meloni al momento prevede l’accesso a Opzione donna a tre categorie di lavoratrici, innalzando l’età legandola al numero dei figli. L’idea è tornare al vecchio sistema, cioè in pensione a 58 anni e 35 di contributi senza vincoli di figli.

Manovra: tra gli emendamenti, il Superbonus

Un ultimo punto riguarda il Superbonus. La legge di Bilancio prevede un taglio dello sconto dal 110 al 90%. L’idea è arrivare a una proroga della scadenza del 25 novembre, data entro cui si doveva presentare la Cilas per ottenere lo sconto al 110%. L’idea è di arrivare al 31 dicembre e fra le ipotesi c’è anche una sanatoria per le comunicazioni arrivate in ritardo.