Amici 22, le anticipazioni dell’11 dicembre: torna la Peparini, eliminazione clamorosa

Veronica Peparini farà il suo ritorno ad Amici: le anticipazioni della puntata dell’11 dicembre rivelano che ci saranno molte novità, oltre ad una clamorosa eliminazione. Verrà anche annunciata una nuova prova che riguarda le cover.

Le anticipazioni della puntata pomeridiana di Amici del prossimo 11 dicembre confermano che giovedì e venerdì salterà l’appuntamento in day-time con la trasmissione di Canale 5. Durante le registrazioni, negli studi Mediaset si è assistito al ritorno di ben quattro amatissimi volti delle precedenti edizioni del talent-show di Maria De Filippi.

La gara di ballo, infatti, è giudicata da Veronica Peparini, Garrison Rochelle e Kledi. Ai primi posti si sono classificati Isobel, Gianmarco e Ramon. Garrison ha fatto i complimenti ad Isobel per come sa “tenere il palco“, mentre la Peparini si è complimentata Megan, Samu e Maddalena. Secondo Kledi, Mattia ha avuto “un’espressione esagerata“.

Amici 22, tutte le anticipazioni dell’11 dicembre

I primi tre ballerini della gara di ballo sono stati premiati con la possibilità di accedere all’audizione per il videoclip Word of Dance. Le anticipazioni della puntata di Amici dell’11 dicembre rivelano che anche l’ex alunna Emma Marrone è entrata in studio per giudicare la gara di canto. Come la settimana scorsa, non sono stati dati i voti alle esibizioni.

Emma Marrone ha espresso la sua preferenza per le esibizioni di Angelina, Cricca e Piccolo G. Riguardo quest’utlimo, la cantante ha detto che il singolo è una vera “hit musicale“. Il premio dei primi tre sarà la possibilità di lavorare ad una canzone insieme ai produttori italiani più noti. A sorpresa, Niveo si è guadagnato l’ultimo posto in classifica.

Emma Marrone scatenata: “Già abbiamo gli inciuci?”

Maria De Filippi ha annunciato l’inizio di una relazione sentimentale fra Piccolo G e Federica. La conduttrice ha voluto parlare con Samuel, che ha manifestato la volontà di lasciare la scuola di Amici. Il ballerino ha spiegato di aver sognato la notte precedente un canarino, e la De Filippi ha promesso di regalarglielo per Natale: si chiamerà William.

La classifica generale di ballo chiesta da Alessandra Celentano ha generato molta paura. Rita temeva di essere eliminata, ma in realtà è stata Ludovica a dover preparare le valige. La scelta è stata di Emanuel Lo, che non ha visto il salto di qualità richiesto più volte. Il Banco del Pubblico è stato eliminato, e quindi la ballerina non avrà possibilità di appello.

