Alfonso Signorini diserta il matrimonio della Cipriani: la diretta interessata spiega il motivo

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sono convolati a nozze, ma del loro matrimonio si è molto discusso soprattuto per gli assenti

La coppia si è promessa amore eterno già all’interno della casa del GF Vip, ma al loro matrimonio c’erano troppi assenti, proprio tra i coinquilini della casa di Cinecittà. La sposa svela il motivo delle pesanti assenze.

Pochi giorni fa, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono giurati amore eterno unendosi nel matrimonio che avevano preannunciato nella casa del GF Vip. A prendere parte alla cerimonia tantissimi dei vipponi che hanno fatto il loro percorso insieme alla Cipriani e quella settimana anche insieme al suo attuale marito, tra questi Raffaella Fico, le Selassié, Giucas Casella, Aldo Montano, Alex Belli e Delia Duran, Gianmaria Antinolfi con Federica, Nicola Pisu, Manila Nazzaro e Carmen Russo.

Non tutti, però, hanno risposto affermativamente all’invito a tal punto da aver pensato che in molti stessero snobbando il matrimonio della Cipriani. Lo stesso Alfonso Signorini, alla fine, non si è presentato nonostante avrebbe dovuto fare da testimone alla coppia. I rumor sul fatto sono stati tanti, quindi l’ex vippona ha deciso di fare chiarezza sull’accaduto sul settimanale Chi.

Francesca Cipriani e gli assenti al matrimonio: tutta la verità

Prima di ogni cosa, Francesca Cipriani tra le colonne del settimanale Chi ha voluto ringraziare i presenti: “Il nostro matrimonio è stato una sorta di reunion del GfVip 6. Ringraziamo tutti: Giucas Casella per il buon umore, il casinista Alex Belli, la dolce Sophie Codegoni fra non molto mamma. C’erano tutti gli ingredienti per una festa tra chi si vuole bene”.

Successivamente ha spiegato che gli assenti erano influenzati o positivi al Covid, tranne per Alfonso Signorini su cui il discorso è ben diverso: “Hanno scritto che alcuni degli invitati hanno snobbato il matrimonio, ma non è così. Alcuni erano impossibilitati a partecipare a causa del Covid o dell’influenza. Alfonso Signorini, che doveva essere il nostro testimone, con estrema correttezza ci ha avvisato dieci giorni prima che non ce l’avrebbe fatta per un impegno personale importante. Noi però avevamo già stampato gli inviti con il suo nome, può succedere. E non è vero che abbiamo scelto Giucas Casella all’ultimo minuto. Lo abbiamo sempre sentito in questo anno post Grande Fratello Vip e quando abbiamo saputo dell’indisponibilità di Alfonso, è venuto spontaneo chiedere a lui”.