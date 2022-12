Alessandro Basciano in ospedale: il gesto di Sophie Codegoni non è gradito – VIDEO

Alessandro Basciano è stato ricoverato in ospedale. Sophie Codegoni ha pensato di fare un gesto molto carino nei suoi confronti che, però, non sembra essere stato affatto gradito. Ecco il video che mostra cosa è successo.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno commosso il pubblico di Verissimo nel ripercorrere la loro storia d’amore e nell’annunciare che il loro primo figlio sarà femmina. Alfonso Signorini, senza rendersene conto, ha rivelato durante la diretta del GF Vip 7 del 5 dicembre che il nome della bambina sarà Celine.

Sophie Codegoni, che quest’anno è diventata anche La Bonas di Avanti un altro!, continua a tenere aggiornati i suoi ammiratori riguardo l’avanzamento della gravidanza. Anche se il pancino non si vede, l’ex gieffina è già arrivata a sedici settimane. A rovinare l’idillio è stata una foto pubblicata all’improvviso dall’ospedale da Alessandro Basciano.

Perchè Alessandro Basciano è finito in ospedale?

Nello scatto condivido su Instagram si vede Alessandro Basciano in un letto di un reparto d’ospedale. La foto in bianco e nero sembra rendere l’immagine più drammatica, e si vede chiaramente la presenza di una flebo. Subito tutti i fan hanno iniziato a chiedersi cosa fosse successo, compresi anche alcuni ex inquilini conosciuti al GF Vip 6.

Alessandro Basciano non ha fornito dettagli, ma ha indicato nei messaggi pubblicati il nome del suo medico, Claudio Maestrini. Secondo quanto riferisce il suo profilo LinkedIn, si tratta di un dottore specializzato in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica che lavora a Roma, dove avrebbe anche aperto una clinica privata di sua proprietà.

La sorpresa di Sophie dopo le dimissioni dall’ospedale

Il blogger Amedeo Venza ha spiegato che Alessandro Basciano si è ricoverato in ospedale per un piccolo intervento. Per questo motivo, adesso avrà bisogno di un po’ di riposo. A fare chiarezza ci ha pensato il padre dell’ex gieffino, Beppe, che ha confermato l’intervento al figlio per la pulizia di una ciste precedentemente estratta dal petto.

Sophie Codegoni non ha commentato l’intervento di Basciano, ma se ne è presa cura non appena è tornato a casa. In un divertente video si è infatti mostrata a casa mentre gli annunciava che gli avrebbe preparato la cena, che lui poi sarebbe stato costretto a mangiare. Non sembra che il gesto de “La Bonas” di “Avanti un altro!” sia stato gradito.

Ecco il video che mostra l’accoglienza di Sophie Codegoni ad Alessandro Basciano appena dimesso dall’ospedale: