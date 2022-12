Scandalo sulla tomba di Michele Merlo: la madre denuncia i gesti

Come se la sofferenza per la perdita di Michele Merlo non fosse abbastanza, c’è chi commette atti riprovevoli sulla sua tomba

Non c’è pace per gli affetti del compianto cantante che devono far fronte ai vandali che non lasciano tranquilli neppure i morti seppelliti nella tomba. La denuncia arriva da parte della madre del cantante che lo condivide sui social.

È ormai passato un anno e mezzo dalla morte di Michele Merlo che ha sconvolto e continua a sconvolgere il modo della musica. A seguito della sua dipartita, si sono susseguiti una serie di ipotesi su quanto possa essergli accaduto e, attualmente, vi sono delle indagini in atto per cercare i responsabili dietro il mancato soccorso ai suoi danni che avrebbe potuto salvargli la vita. C’è poco da dire: per gli affetti del compianto cantante non c’è pace, nonostante siano passati un anno e mezzo dal fatidico momento, il ricordo è ancora vivo a causa delle vicissitudini che seguono.

Quanto denunciato nelle ultime ore dalla mamma di Michele Merlo è terrificante ed inaspettato, nonché la dimostrazione che neppure da morti possiamo stare tranquilli che c’è sempre qualcuno che deve mettere le mani nella marmellata e sciacallare, in qualsiasi occasione, indipendentemente dalla gravità di essa.

Michele Merlo, la mamma denuncia: “Devi solo vergognarti”

Più volte il papà di Michele Merlo ha sottolineato il rapporto speciale che suo figlio aveva con la mamma e proprio quest’ultima ha deciso di battersi animatamente per la verità su quanto accaduto a Mike. Tuttavia, sui social si lasciata ad un grande sfogo che racchiude un inspiegabile dolore: “Sono già arrabbiata con questo mondo, dove purtroppo devo e sto sopravvivendo. Ma ancora di più con chi si permette di prendere (rubano) i regali di Michele. Non parliamo dei fiori, ma è sparito un suo anello con una M e oggi mi sono accorta che manca una tazza con un bassotto. Per chi fosse stato: hai fatto un gesto veramente ignobile!!! Devi solo vergognarti”.

Michele Merlo è seppellito nel Cimitero Comunale di Rosà, provincia di Vicenza, in Veneto e dopo che le persone sono venute ad omaggiarlo con piccoli e grandi oggetti, non è stato più ritrovato un piccolo ammontare di oggetti che gli hanno regalato coloro che sono state presenti sul luogo.