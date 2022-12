Sanremo 2023, abbiamo già il nome del vincitore: risultato a sorpresa. Mancano ancora due mesi alla puntata finale ma è già tutto scritto

Manca ancora solo una tessera per completare il puzzle di Sanremo 2023. Con la serata finale di Sanremo Giovani 2022, in programma lunedì 12 dicembre nella prima serata di Rai 1 conosceremo il cast completo, con l’annuncio degli ultimi sei finalisti.

Ma è bastato l’annuncio di Amadeus di domenica scorsa per confermare che sarà un’edizione del Festival mai visto, almeno per il livello complessivo dei partecipanti aspettando di scoprire le canzoni. Ecco perché abbiamo già un vincitore, lo dicono le agenzie di scommesse.

Nessuno crede che dal pacchetto dei giovani selezionati per il prossimo Sanremo possa esserci uno che farà saltare il banco, come aveva fatto Mahmood nel 2019 con Soldi. Un’edizione speciale, perché nella sezione Giovani aveva battuto Ultimo, anche lui al debutto.

E proprio il cantautore romano parte come grandissimo favoriti per Sanremo 2023. Basta leggere le prime quote delle agenzie per capirlo. I bookmaker hanno scelto di puntare su Niccolò Moriconi, vero nome di Ultimo, perché sarà lui a ricevere il trofeo da Amadeus e Chiara Ferragni alla fine dell’ultima serata.

Sanremo 2023, abbiamo già il nome del vincitore: molte sorprese tra i primi dieci in classifica

Prendiamo le quotazioni Sisal e Goldbet, tra le principali agenzie che operano in Italia. In cima alle preferenze, quindi con le quote più basse, ci sono proprio Ultimo ma anche Marco Mengoni praticamente allo stesso livello e nettamente più bassi degli altri.

Con loro sul podio arriverà anche Giorgia, che tornerà in gara all’Ariston 22 anni dopo il trionfo del con ‘Di Sole e d’Azzurro’, scritta per lei da Zucchero. Ancora donne le prime outsider. Sono Elodie e Madame che sono già amatissime dal pubblico e potranno dimostrarlo ancora di più a febbraio in Riviera.

Appena sotto, con la possibilità di fare la sorpresa, Mara Sattei, Tananai, ma anche Colapesce e DiMartino. Tra i primi dieci possono finire LDA/Luca D’Alessio che ha sfruttato il volano di Amici per fra crescere la sua popolarità, e il rapper Lazza.

Niente da fare invece per alcuni che tornano dopo molti anni: Gianluca Grignani, Paola e Chiara, ma anche Anna Oxa arriveranno oltre metà classifica mentre per glu ultimi posti se la giocano Rosa Chemical, Leo Gassmann, I Cugini di Campagna e gli Articolo31. Nonostante la loro clamorosa reunion, non avranno successo almeno nella classifica del Festival.

Il Festival di Sanremo 2023 comincerà martedì 7 febbraio, la verità arriverà l’11. Ma in mezzo ci sarà anche la serata delle cover, venerdì 10. I 28 cantanti in gara dovranno scegliere una canzone, italiana o internazionale, pubblicata tra il 1° gennaio 1960 e il 31 dicembre 1999 e dovranno avere obbligatoriamente un ospite al loro fianco. In teoria potranno portare anche un loro brano, aspettiamo le scelte.