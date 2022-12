Sanremo 2023, listone degli esclusi: in due smentiscono la candidatura

Dopo l’annuncio di Amadeus dei big di Sanremo 2023, è uscito il listone degli esclusi: in due smentiscono la candidatura

A seguito dell’annuncio dei big che varcheranno il palco del Teatro Ariston, inevitabilmente si è diffusa la lista dei più grandi esclusi dalla competizione. C’è, invece, chi smentisce di essersi mai candidato ad Amadeus.

Alle 13:30 in diretta al TG1, Amadeus ha annunciato la lista dei 22 big che saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo quest’anno, cui si aggiungeranno ben 6 giovani. Come al solito, anche questa volta a seguito dell’annuncio è emerso il listone degli esculsi che conta nomi autorevoli. Senza che il listone venisse stilato, gli stessi Jalisse hanno ammesso di essere stati rifiutati per il 26° anno di seguito, ma sono stati gli unici ad uscire allo scoperto sullo sbarramento di Amadeus.

Per quanto riguarda i nomi emersi, invece, si tratta solo di rumor -seppure da fonti accreditate- che però sono stati smentiti già da due diretti interessati. Tra questi ci sarebbero Sangiovanni, Annalisa, The Kolors, Alessandro Casillo (Arco), Sergio Sylvestre (Big Boy), Luigi Strangis, Alex W, Sissi, Antonino, Francesca Michielin e Michele Bravi, Matteo Romano, Bugo, Ditonellapiaga, Eugenio in Via di Gioia, Andrea Sannino, Matteo Bocelli, Daniele Silvestri, Malika Ayane, Diodato e Coez. Neppure Arisa, Syria, Paola Turci, Simona Molinari, Marcella Bella, Elettra Lamborghini, Silvia Salemi, Mietta, Nomadi, Eiffel 65, Fast Animals and Slow Kid, Clementino, Baby K, Chadia Rodriguez, Bresh, Shade e Beba sarebbero riusciti a passare lo sbarramento di Amadeus.

Sanremo 2023, esclusioni pazzesche: Baby K e Malika Ayane smentiscono

A seguito della diffusione a macchia d’olio del listone degli esclusi dal Festival di Sanremo 2023, c’è chi ha commentato anche il proprio nome. Tra questi ci sono Baby K e Malika Ayane che hanno risposto diversamente alle indiscrezioni che le vedevano escluse da Amadeus. Da un lato, la cantante di Singapore ha commentato velenosamente: “Non mi sono mai proposta finora. #fakenews” ed è sembrata piuttosto stizzita.

Dall’altra parte, la cantante milanese che ha già sceso le scale del palco del Teatro Ariston ha risposto: “A me non risulta di essermi candidata”, con un cuore a corredo per addolcire tutto.