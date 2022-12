“Di una bassezza infinita, ti piace vincere facile”, che stoccata a Signorini: è un ex gieffino ad affrontarlo

Stoccata senza precedenti ad Alfonso Signorini che è stato attaccato duramente da uno dei suoi ex vipponi del Grande Fratello

Dopo quanto vissuto finora all’interno della casa di Cinecittà, uno degli ex vipponi ha deciso di dire la propria sul conduttore del reality show non riservandogli parole al miele, altroché. Che affronto al direttore di Chi!

Nella puntata di ieri sera, con un simpatico siparietto, Alfonso Signorini ha chiesto a Ginevra se volesse rientrare nella casa del GF Vip come ospite, visto e considerato che come concorrente non può rientrare perché è stata squalificata e da regolamento non è possibile. Nel corso delle ultime puntate, è entrata ben due volte all’interno della casa e quindi perché non tenerla dentro ed alimentare i rumor con Antonino?

Ginevra Lamborghini al centro dello studio ha evidenziato: “Io sono già due volte che vado nella Casa a fare un po’ di saluti, ma me la lanciano lì la proposta: ‘Dai, ma vieni a stare’. Io avrei bisogno innanzitutto di una vacanza. Ho cercato voli a destra e manca, ma sai non si trova proprio niente adesso perché siamo arrivati tardi, io una vacanzina me la farei”. Alfonso Signorini allora l’ha annunciato: “La nostra Ginevra non entrerà nella Casa come concorrente perché è stata squalificata. Però una settimana nella casa sì, anche perché noi non vediamo l’ora di capire come Antonino reagirà”.

Stefano Bettarini furioso con Alfonso Signorini: parole al vetriolo

Non tutti hanno gradito il nuovo ingresso nella casa da parte di Ginevra Lamborghini ed hanno, più o meno, mostrato il loro poco gradimento. Chi ci è andato giù pensate è Stefano Bettarini che nel corso della quinta edizione del GF Vip fu espulso, proprio alla sua seconda partecipazione al reality show, dopo essersi classificato quarto nella primissima stagione.

Su Instagram, l’ex difensore ha scritto: “Ci si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare giusto esempio. Tu saresti dovuto essere più di tutti al di sopra delle parti. Tu che a seconda della direzione del vento sventoli come una bandiera. Saresti dovuto essere coerente con te stesso, era tuo dovere farlo, a favore di verità e giustizia. Tu che ti sei prestato e chinato al gioco dei potenti. Tu e tu soltanto, che ancora una volta hai dimostrato, se mai ve ne fosse ancora bisogno, di essere abilissimo a pescare nel torbido per accaparrare consensi, che sei passato costantemente dove l’acqua era più bassa. Tu che a più riprese mi hai attaccato dall’alto di una telecamera e senza darmi mai diritto di replica, atteggiamento di una bassezza infinita, ma d’altronde lo so, ti piace vincere facile. Ci si confronta con gli stessi strumenti. Ma questo vale per chi ha palle! Infine hai riempito pagine e pagine di tv orrenda. Tu e sempre tu, il grande escluso ed il solo squalificato di questo pazzo circo che è stato i Gf Vip. Mai più con te, unica soluzione saggia che possa pendere la rete”.