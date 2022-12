Amici, la decisione dell’alunno dopo la morte del padre: Todaro lo ferma

L’alunno di Amici ha preso una decisione che nessuno si poteva aspettare dopo la morte del padre. Ecco perchè Raimondo Todaro ha deciso di intervenire.

A metà novembre il ballerino si era finalmente aperto con Federica, alla quale aveva raccontato qual era il peso che si stava portando silenziosamente dentro sin dall’inizio della sua esperienza ad Amici 22. L’alunno ha un enorme rimpianto nei confronti di suo padre, e sa che ormai non può più fare nulla per recuperare le sue mancanze.

Samuel, infatti, si trova ad affrontare il dolore della morte del padre senza la sua famiglia attorno, dal momento che vive nella casetta di Amici. Ha spiegato che si vergognava di dire al papà che gli voleva bene, e quindi non gli ha mai dimostrato a parole il suo affetto. La sua presenza nel talent-show è dovuta anche all’amore della danza del padre.

Amici, il tracollo per la morte del padre: il ballerino lascia?

Samuel era partito molto bene ad Amici, nonostante fosse uno degli alunni più giovani. Inspiegabilmente, però, sembrerebbe essere l’alunno che sta facendo meno progressi degli altri, sia dal punto di vista tecnico che espressivo. Quando il ballerino è finito in fondo alla classifica di gradimento, il malessere che covava dentro è esploso.

Samuel si è davvero abbattuto quando ha visto che occupava ancora l’ultimo posto nella classifica della puntata del 4 dicembre. Avrebbe quindi palesato la sua voglia di tornare a casa, abbandonando per sempre la scuola di Amici: “Voglio stare solo, devo smettere di ballare. Non voglio stare qua, non ce la farò. Voglio andarmene, non lo merito“.

L’intervento di Raimondo Todaro: “Adesso tu ci pensi”

I professori di Amici, dopo aver sentito lo sfogo di Samuel, hanno deciso di convocarlo insieme a tutti gli alunni. Alessandra Celentano, che in passato lo aveva duramente ripreso, era pietrificata. Anche Raimondo Todaro ha invece spiegato di non apprezzare Samuel come ballerino di hip hop, preferendolo per il modern.

Samuel ha solo 17 anni, e sente che la sua età sia un handicap. Todaro gli ha ricordato che, se dovesse lasciare la scuola, non potrà più tornare fra qualche anno. Il professore l’ha invitato a concentrarsi e dare il meglio adesso, immediatamente. Gli ha inoltre chiesto di riflettere, promettendo che cambierà il tipo di lavoro che sta portando avanti con lui.

Scorrendo la foto qui sotto si può vedere il video del confronto fra Samuel e Raimondo Todaro: