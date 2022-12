Sonia Bruganelli, il segreto con Bonolis: “Non lo facciamo mai insieme”. Nuova rivelazione sulla vita di una coppia molto particolare

Non è l’immagine tradizionale della coppia, ma funziona e loro confermano che è vero. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, tre figli insieme (più altri due nati dal primo matrimonio del conduttore) e una vita da separati in casa, per scelta e non per risolvere problemi.

Anzi, secondo lei è proprio questo che fa continuare bene la loro unione. Non è la prima volta che lo confessa, ma la nuova rivelazione su quello che succede in casa fa discutere i fan, anche se alla fine sono scelte esclusivamente loro.

Sonia, intervistata dal settimanale ‘Nuovo’, ha spiegato il loro concetto di indipendenza che non significa meno affetto. Non si vedono quasi mai, nemmeno per quelle che sono abitudini comuni, come fare colazione insieme e se capita di incrociarsi, è per caso.

Ma a loro sta bene così: “Non c’è una formula magica per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo. Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento. Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece al bar”.

Sonia Bruganelli, il segreto con Bonolis: solo la distanza salva il matrimonio

Come loro anche Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, che da tempo hanno confessato di dormire in camere separate. Ma almeno loro si vedono, si parlano, interagiscono nonostante i molti impegni lavorativi che li tengono lontani da casa.

Un concetto che la Bruganelli vive in modo decisamente diverso e infatti alla rivista ha ribadito i progetti che sta portando avanti: “Sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele. Dormire in camere separate è un segno di civiltà”.

La conferma di quello che qualche tempo fa anche Paolo Bonolis aveva raccontato al ‘Corriere della Sera’, anche per mettere a tacere le molte voci di una separazione in corso visto che parlavano di due appartamenti diversi. In effetti vivno anche in palazzi diversi, ma uniti da una doppia porta che dà sul terrazzo. “È il segreto per restare insieme tutta la vita”, spiegava e quindi nessuno può stupirsi di queste nuove rivelazioni.

Sonia Bruganelli questa sera tornerà come opinionista al Grande Fratello Vip 7 ma sarà uno degli ultimi impegni dell’anno perché prima di Natale staccherà almeno un paio di settimane. A sostituirla come opinionista dovrebbe essere Giulia Salemi e le due nelle ultime dirette si sono punzecchiate molto. Ma forse è solo pretattica.