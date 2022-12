Serena Bortone, stoccata in diretta: la provocazione parte proprio da Memo Remigi

La questione Memo Remigi è nota a tutti, soltanto di recente è tornata in auge dopo un’intervista cui risponde anche Serena Bortone

Nei giorni passati, il cantautore è stato ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena ed è tornato a parlare del caso che l’ha visto coinvolto. Oggi, su Rai Uno, la conduttrice del talk del post TG ha voluto replicare neppure troppo velatamente.

A seguito del caso di Jessica Morlacchi, inevitabilmente sono naufragati anche i rapporti tra Serena Bortone e Memo Remigi. Era il 27 ottobre quando la conduttrice di Oggi è un altro giorno, in apertura della puntata, annunciava che il cantautore non avrebbe mai più fatto parte degli affetti stabili, né della trasmissione stessa in alcun ruolo. Memo Remigi ha provato a scusarsi, a giustificarsi, ma il gesto era ben troppo evidente ai telespettatori, all’opinione pubblica ed ai vertici Rai affinché potesse essere assolto e tornare come se nulla fosse.

Più volte Memo ha rivendicato il bel rapporto che aveva con la Bortone che, invece, ha perso in un battere di ciglia e di cui è particolarmente rammaricato. Proprio a Non è l’Arena con Massimo Giletti, domenica sera ha ammesso: “Ci siamo scambiati anche telefonate extra lavoro. Ma dopo il fatto più sentita, nemmeno una telefonata”. A seguito di quanto proferito, la trasmissione di La7 ha anche raggiunto la conduttrice di Oggi è un altro giorno che, però, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.

Serena Bortone replica in diretta a Memo Remigi: che stoccata

Questo pomeriggio, a Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha avuto il piacere di ospitare Iva Zanicchi, compagna di Ballando Con Le Stelle del suo affetto stabile Samuel Peron. Le due sembrano aver trovato un bel feeling in diretta, a tal punto da portare la conduttrice a complimentarsi per la sua trasparenza e chiarezza.

Proprio mentre si complimentava con Iva Zanicchi, Serena Bortone ne ha approfittato per una stoccata neppure troppo velata a Memo Remigi: “Iva, tu sei te stessa e chi è se stessa ha sempre una marcia in più. Perché noi possiamo perdonare chi è se stesso. Sai chi è che non perdoniamo mai? I falsi. Le persone che si fingono di essere in un modo e si rivelano in un altro modo. Io quelle persone lì, io almeno, non le perdono mai”.