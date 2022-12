Sanremo 2023, Amadeus spara una nuova bomba: all’Ariston ci sarà anche lei. Questo nome per il Festival non era mai emerso in passato

Mancano meno di due mesi alla prima puntata, ma ormai del Festival di Sanremo 2023 sappiamo quasi tutto. C’è il cast dei 22 Big, aspettiamo i nomi dei sei Giovani che si uniranno a loro in gara, l’anno poteva pure finire così. Ma Amadeus aveva ancora una bomba da sganciare e ha scelto un complice speciale.

Il conduttore e direttore artistico delle prossime tre edizioni ha scelto la prima puntata di Viva Rai2!, il nuovo programma mattutino di Fiorello, per annunciare una nuova co-conduttrice. Ed è un nome decisamente a sorpresa, perché non l’aveva mai fatto nessuno.

Se Chiara Ferragni affiancherà Amadeus nella prima e nell’ultima puntata all’Ariston, in una delle altre serate con lui ci sarà Francesca Fagnani. Uno dei pochi successi di Rai 2, prima che arrivasse Fiorello, dalla passata stagione è Belve, anche se la giornalista e compagna di Enrico Mentana qui avrà un ruolo decisamente diverso.

Dopo l’annuncio, anche il collegamento con casa Mentana-Fagnani: “L’ho saputo solo mezz’ora fa, per me è un onore e una felicità enorme”, ha commentato lei a caldo. Ma il compagno non si è visto, perché ancora in pigiama (“A righe, come quelle dell’Inter”. Al suo posto è arrivato il cane di casa, un bellissimo Cavalier King Spaniel.

Sanremo 2023, Amadeus spara una nuova bomba ma tutti aspettano Fiorello

Ormai abbiamo quasi tutto quindi, ma manca ancora la parte maschile del Festival di Sanremo 2023. O meglio, sappiamo da mesi che in tutte le puntate ci sarà Gianni Morandi, con un ruolo che deve ancora essere svelato completamente.

Ma tornerà anche Fiorello? Sarebbe la soluzione più logica, anche soltanto per una sera perché la sua chimica con Amadeus è speciale. Ma non succederà, a meno che la coppia non stia custodendo un grande segreto.

Lo ha confermato lui stesso durante la conferenza stampa di Viva Rai 2! e non ci saranno ripensamenti. All’inizio di febbraio, nella settimana del Festival, lui sarà ancora impegnato a Roma con il suo nuovo programma fino al venerdì e quindi potrebbe solo nella serata finale. E lunedì sarà di nuovo in video, c’è un programma da preparare, non si discute.

Ma la verità è un’altra. Il meglio in coppia, almeno su quel palco, lo hanno già dato dtra oil 2020 e il 2021 in parte anche quest’anno: “Ci sono stato per tre anni di fila e voi sapete anche uno di questi cosa è stato: quello da solo vale per il quarto”.