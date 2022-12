Kate Middleton, la grave perdita: la principessa del Galles è rimasta sola

Kate Middleton ha subito un’ulteriore grave perdita. Ecco la notizia che si è diffusa solo in queste ultime ore dopo le dimissioni dalla Royal Foundation.

Uno dei momenti più difficili per Kate Middleton e William Windsor è stato senz’altro il viaggio negli Stati Uniti di inizio dicembre 2022. Proprio mentre tornavano a Boston dopo oltre otto anni di assenza, Meghan Markle ed Harry Windsor hanno deciso di rilasciare il loro documentario su Netflix, mettendoli in grave imbarazzo.

Sembrerebbe proprio che William si sia molto arrabbiato per quello che giudica come un colpo basso da parte del fratello, con cui i rapporti sono diventati molto difficili da quando ha conosciuto l’attuale moglie. Dall’altra parte, se il viaggio negli Stati Uniti è stato impeccabile anche in questa situazione così difficile, il merito è di una persona.

Kate Middleton, la grave perdita: cosa succede a Londra

Da quando Kate Middleton è diventata contessa di Cambridge, ha nominato come sua assistente personale Hannah Cockburn-Logie. Come si legge sul suo curriculum di Linkedin, la segretaria della moglie di William, in realtà, è un diplomatico. Dopo la laurea in Storia Moderna e quella in Scienze Politiche, ha iniziato a lavorare per il Commonwealth.

Ha iniziato la carriera come addetta stampa per il medio oriente, poi ha lavorato per l’ambasciata britannica in Slovenia. In seguito, Hannah ha collaborato con l’Alta Commissione Britannica in India. Grazie alla sua esperienza sul campo, ha anche organizzato il viaggio di Elisabetta II in Slovenia e quello di Kate e William in India.

L’enorme vuoto lasciato da Hannah: chi potrà sostituirla?

Sembrerebbe che la decisione di Hannah Cockburn-Logie di dare le dimissioni come assistente personale di Kate Middleton sia arrivata dopo la morte della regina Elisabetta: si tratta di un’ulteriore grave perdita per la principessa del Galles. Hannah si preoccupava di tutto: le faceva la borsa, organizzava i viaggi, gestiva il rapporto con la stampa.

La notizia è diventata di pubblico dominio dopo che l’ex assistente di Kate Middleton aveva dato anche le dimissioni come direttrice della Royal Foundation. Prima di Hannah, la moglie di William aveva scelto come assistente personale Rebecca Priestley e poi Catherine Quinn. La bravura di Hannah, però, lascerà sicuramente un enorme vuoto.

Ecco un breve video che mostra l’incredibile somiglianza fra la figlia di Kate Middleton, Charlotte, e la regina Elisabetta II: