GF Vip, pronto per l’addio: uno dei concorrenti ha deciso di lasciare la casa

Quest’anno la porta rossa di Cinecittà si è aperta un po’ troppo spesso per volontà dei vipponi: questa sera un altro addio al GF Vip

Un’edizione molto particolare del reality show di Canale 5 che, dopo Marco Bellavia e Sara Manfuso vede un altro vippone aprire la porta rossa di sua spontanea volontà e accadrà proprio questa sera in diretta.

Nei giorni scorsi, Luca Salatino si è trovato in giardino insieme ad Antonino Spinalbese che ha lamentato una certa insofferenza: “Non ce la faccio più”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ironicamente sottolineato: “Com’era? Fino alla fine”. Di tutta risposta, l’hairstylist di Milano ha dato un deadline alla sua permanenza nella casa del GF Vip: “Fino alla fine, la fine è lunedì”. Se è vero che non ha dato specifica direttiva su quale lunedì fosse programmato il suo addio, sembra evidente possa trattarsi di stasera.

In appoggio a ciò, c’è anche un messaggio su Instagram che è stato segnalato a Deianira Marzano in cui spiegano: “Questa ragazza è amica di Antonino”. Sulla pagina Instagram segnalata, c’è un messaggio molto chiaro circa l’uscita di scena dell’hairstylist: “Domani sera Antonino Spinalbese abbandonerà definitivamente la casa perché fisicamente e mentalmente non sta bene. La psicologa Piera gli ha consigliato di uscire definitivamente”. Tuttavia, la stessa gossippara del web resta scettica su quanto visto e sentito.

Antonino Spinalbese lascia la casa del GF Vip? Federica Panicucci fa uno spoiler

Come di consueto, Federica Panicucci a Mattino Cinque ha dato quelle che sono le anticipazioni della serata del GF Vip. Questa sera, infatti, andrà in onda una nuova puntata del reality show su Canale 5 a partire dalle 21:40, puntata in cui si è ipotizzato l’addio dalla casa di Cinecittà dell’hairstylist milanese.

Le anticipazioni svelate dalla conduttrice di Canale 5, tuttavia, parlano di una sorpresa per lui: sembrerebbe che alla porta di Cinecittà busseranno le sue sorelle per salutarlo. Stando a quanto detto in diretta sembra difficile ipotizzare che Spinalbese possa lasciare la casa di punto in bianco.