GF Vip 7, Giulia Salemi rimarrà imparziale? Cosa succederà la prossima settimana

Giulia Salemi riuscirà a rimanere imparziale anche adesso al GF Vip 7? Questa è la domanda che si pone il pubblico dopo aver scoperto l’importante novità che ci sarà nel reality show la prossima settimana.

Si erano diffuse numerose indiscrezioni già a partire dall’estate, ma a quanto pare erano completamente infondate. Adesso sembra che ci siano delle conferme, e tutto dovrebbe succedere la prossima settimana, forse già il 12 dicembre. Cosa farà a questo punto Giulia Salemi? Riuscirà a rimanere imparziale nel suo ruolo di commentatrice social del GF Vip 7?

Quello che ha rivelato l’esperto di gossip Alessandro Rosica è che Fariba Tehrani diventerà una nuova concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Non dovrebbe essere l’unico nuovo ingresso, dal momento che sono previste diverse uscite. Antonino Spinalbese sembra infatti non avere più intenzione di continuare l’esperienza.

GF Vip 7, Giulia Salemi rimarrà imparziale? Che succede

Sembrerebbe che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez abbia ricevuto anche da parte della psicologa del programma il suggerimento di abbandonare il GF Vip 7. Non è chiaro esattamente cosa sia successo, ma parrebbe che Antonino abbia patito le pressioni ricevute dopo aver cercato di allontanarsi da Oriana Marzoli, che non accetta la sua decisione.

Fahriba Terani dovrebbe già essere in quarantena: la sua presenza andrà ad ingrossare le fila degli “over” voluti fortemente da Alfonso Signorini per questa edizione. Bisogna dire che la mamma di Giulia Salemi non è alla sua prima esperienza televisiva o in un reality. Nel 2016 aveva formato il gruppo “le persiane” a Pechino Express insieme alla figlia.

Dall’Iran alla provincia di Piacenza: Fariba pronta a cambiare il GF Vip

Nel 2021 Fariba era stata una delle protagoniste della fortunata edizione de L’Isola dei Famosi 2021. Finì nell’occhio del ciclone per aver accusato Awed di aver bestemmiato. La mamma di Giulia Salemi sembrerebbe infatti avere un carattere piuttosto spontaneo e senza peli sulla lingua, ma allo stesso tempo anche molto dolce.

Fariba Tehrani e Giulia Salemi hanno avuto diverse discussioni anche sui social network. Sembrerebbe che la commentatrice social del GF Vip 7 l’avesse accusata di essere troppo invadente. La diretta interessata non esitò a sgridarla attraverso le Storie Instagram, annunciando che non sarebbe più andata quel weekend a prendersi cura del cane Prince.

Ecco un tenerissimo video di Fariba Tehrani con la figlia Giulia Salemi: