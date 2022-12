Lacrime in Formula 1: morto ex protagonista della Ferrari

Una giornata di lutto ha colpito la Formula 1, visto che è morto un ex pilota protagonista con la Ferrari: aveva 73 anni.

Giornata triste per il mondo del motorsport. Infatti in queste ore si è spento uno degli ex protagonisti con la Ferrari. L’ex pilota infatti se n’è andato via all’età di 73 anni: l’annuncio delle ultime ore.

Sono ore difficili per la Formula 1 visto che in queste ore si è spento l’ex pilota Patrick Tambay, all’età di 73 anni. A rendere nota la notizia ci ha pensato la famiglia. L’ex Ferrari è nato a Parigi, ha corso per buona parte della sua carriera in Formula 1. Per due anni ha corso per il Cavallino Rampante con cui ha ottenuto i migliori risultati in carriera. Infatti nel 1982 il primo podio (terzo in Gran Bretagna) e la prima vittoria (in Francia), che dedicò a Gilles Villeneuve. L’anno successivo riuscì a ripetersi ad Imola.

Nel corso della sua carriera ha corso anche per McLaren e Renault. Ha vinto due volte il CanAm North American Championship (1977 e 1980). Da anni soffriva del morbo di Parkinson. Anche la Ferrari in queste ore ha espresso un messaggio di cordoglio. Al suo interno si legge: “Siamo tutti veramente rattristati dalla notizia della scomparsa di Patrick Tambay” – continua – “È stato uno dei veri protagonisti degli anni ’80 vincendo due gare con la Scuderia e contribuendo alla conquista del titolo Costruttori nel 1982 e nel 1983“.

Formula 1, morto Patrick Tambay: aveva 73 anni

Patrick Tambay è nato il 25 giugno 1949, esordì in F1 nel 1977 con la Ensign Ford e il team Theodore prima di passare alla McLaren nel 1978 e poi alla Ferrari nel 1982. Proprio al cavallino rampante prese la pesante eredità di Gilles Villeneuve, deceduto dopo il tragico incidente di Zolder. Proprio a Maranello affiancò un altro francese, Didier Pironi, anch’egli vittima di un grave incidente poche settimane dopo quello di Villeneuve, durante le qualifiche del GP di Germania.

Proprio nel Gran Premio di Germania Tambay conquistò la prima vittoria. Stefano Domenicali, presidente della F1, ha postato un messaggio via social. Al suo interno si legge: “Sono rattristato dalla notizia. Patrick Tambay è stato un grande talento e ambasciatore della Formula 1 nel corso della sua vita” – ha poi concluso – “Ci mancherà profondamente, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo triste momento“.