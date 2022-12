Bonus sociale bollette, novità per gli italiani: la vita sta cambiando. Nella legge di Bilancio 2023 previste le fasce di reddito

In mezzo ai provvedimenti previsto nella legge di Bilancio 2023 ce n’è uno che sta particolarmente a cuore agli italiani. Il bonus sociale bollette infatti è stato ridisegnato per andare incontro alle famiglie in maggiore difficoltà e in effetti ci sono novità importanti in vista.

Il sostegno infatti sarà diviso in fasce di reddito Isee e contrariamente al passato nel conto entreranno anche la classe di consumo di luce e gas. Al momento, giusto per fare un esempio, una famiglia considerata a rischio riceve bonus luce fino a 321 euro, ma le cifre sono destinate a cambiare dal prossimo anno.

L’obiettivo della misura è chiaro, quello di aumentare la platea dei beneficiari aumentando il tetto Isee portandolo da 12.000 euro a 15.000 euro. Ma soprattutto ci sarà una nuova divisione in fasce Isee per garantire in proporzione un sostengo a tutti.

L’altra novità però è legata al consumo effettivo di luce e gas. Se infatti nei mesi antecedenti la spesa effettiva sia risultata inferiore al bonus, gli eventuali crediti a favore del cliente titolare del bonus non saranno più conservati. Infine ci sarà un adeguamento mensile e non più trimestrale del bonus.

Bonus sociale bollette, novità per gli italiani: le tre fasce di reddito previste

Ma come funzionerà quindi la nuova suddivisione in fasce? Non è ancora chiaro se saranno tre oppure soltanto due. La prima prevede i clienti di luce e gas con Isee certificato fino a 8.265 euro, con uno sconto pieno e quindi pari al 100%.

Nella seconda fascia, che avrà uno sconto pari al 70%-80%, dovrebbero entrare i fruitori con un Isee compreso tra la soglia minima e 12mila euro. Un terzo livello invece dovrebbe essere riservato ali clienti con Isee tra i 12mila e i 15mila euro, con una riduzione del 50% o 60%.

Il bonus sociale bollette 2023 per luce e gas terrà anche conto dei livelli di consumo annuo, per evitare che chi figura tra i beneficiari abbia a disposizione un accumulo di crediti superiore anche alla sua spesa annuale di luce e gas.

Stiamo parlando di quelle famiglie, ad esempio, che sono passate al mercato libero e quindi godono di tariffe particolari. Tutte le modifiche comunque partiranno a gennaio 2023 e il quadro allora sarà più chiaro.