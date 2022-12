Uomini e Donne, cavaliere abbandona in lacrime: cosa ha fatto Gianni Sperti

A Uomini e Donne le parole di Gianni Sperti hanno fatto crollare il protagonista del Trono Over: il cavaliere ha abbandonato in lacrime lo studio. Ecco cosa rivelano le ultime anticipazioni del dating-show di Maria De Filippi.

Nella settimana dal 5 al 9 dicembre Uomini e Donne non verrà trasmesso l’8 ed il 9 dicembre. Questo sempre per non entrare in diretta concorrenza con le partite dei mondiali di calcio del Qatar che saranno trasmesse sui canali della televisione pubblica. La prossima settimana ci saranno quindi solo tre appuntamenti pomeridiani con il dating-show.

Quello che rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne è che ci saranno due clamorosi colpi di scena nella trasmissione. Gianni Sperti si renderà protagonista degli avvenimenti. L’opinionista spesso lascia tutta la scena a Tina Cipollari, ma nelle prossime puntate non risparmierà i suoi commenti ad un protagonista del Trono Over.

Uomini e Donne, Gianni Sperti fa scoppiare in lacrime il cavaliere: cosa è successo in studio

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne dal 5 al 7 dicembre vedranno il ritorno in studio di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La relazione nella nuova coppia procede benissimo, al contrario delle scommesse di gran parte del pubblico. Ovviamente, vedere la parrucchiera bresciana felice con un altro ha gettato nello sconforto Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese non ha potuto trattenere le lacrime quando Ida e Alessandro raccontavano la loro felicità. Gianni Sperti, a quel punto, avrebbe iniziato a pungolarlo. Sembrerebbe infatti che abbia scritto dei messaggi alla dama siciliana subito dopo la Scelta, e Vicinanza ha subito chiarito che questo gesto non gli è affatto piaciuto.

Maria De Filippi caccia via una protagonista del Trono Over?

Tornano dunque i dubbi riguardo al fatto che Riccardo Guarnieri possa decidere di abbandonare lo studio di Uomini e Donne per sempre. L’addio di Ida Platano, in effetti, rompe numerose dinamiche. Cosa farà adesso anche Roberta Di Padua? La sua presenza in studio sembrava proprio finalizzata a rimbeccare Ida e Alessandro.

Le anticipazioni di Uomini e Donne riservano anche un’altra novità. Pinuccia Della Giovanna avrebbe avuto un altro duro scontro con Tina Cipollari. Sembrerebbe che la dama di Vigevano abbia simulato di nuovo uno svenimento. Maria De Filippi si sarebbe molto preoccupata. Una volta che avrebbe capito della simulazione, l’avrebbe cacciata via.

Ecco Gianni Sperti che finge di essere svenuto in una vecchia puntata di Uomini e Donne, mentre il pubblico ride divertito: