Un posto al sole, le anticipazioni: Alberto Palladini verrà incastrato, Nunzio tradirà

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 5 al 16 dicembre rivelano due importanti colpi di scena nella trama della soap opera di Rai 3. Ecco tutte le indiscrezioni.

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole fino al prossimo 16 dicembre, la vicenda del tesoro di Palazzo Palladini continuerà ad essere protagonista. Alberto aveva trovato diversi gioielli durante il restauro del seminterrato, ed aveva deciso di tenerli, almeno per il momento. Questa scelta ha diviso il pubblico della soap opera di Rai 3.

È giusto che l’avvocato tenga il tesoro, dal momento che Palazzo Palladini era dei suoi genitori, o forse dovrebbe consegnare per correttezza il suo ritrovamento? In ogni caso, sembrerebbe proprio che il ritrovamento dei gioielli verrà scoperto in qualche modo, e di conseguenza Alberto verrà incastrato proprio da Lia.

Un posto al sole, le anticipazioni fino al 16 dicembre

Le anticipazioni non rivelano tutti i dettagli di quello che succederà fino al 16 dicembre a Un posto al sole, ma sembra che Lia non potrà denunciare Alberto Palladini per la sottrazione del tesoro. Questa vicenda la getterà in una profondo stato di crisi emotiva, che metterà a repentaglio tutto quello che è riuscita a costruire fino ad oggi.

Non solo sul posto di lavoro Lia comincerà ad avere delle mancanze, ma anche il rapporto con Diego ne risentirà profondamente. Non sarà da escludere anche un serio allontanamento fra i due. Nel frattempo, invece, si assisterà alla nascita di una coppia che già fa discutere da diversi giorni gli spettatori della soap opera.

Nunzio lascerà Chiara per sempre? Cosa farà Rosa con Viola?

Le anticipazioni fino alla metà delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Chiara deciderà finalmente di disintossicarsi dalla droga. Durante la sua assenza, però, sembra proprio che Nunzio cederà all’insistente corteggiamento da parte di Alice. Riusciranno i due a costruire una relazione nonostante la differenza di età?

Molto probabilmente l’allontanamento di Nunzio corrisponderà con alcune ricadute nella dipendenza dalla droga nel percorso di disintossicazione di Chiara. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano anche che Viola continuerà a dare ripetizioni a Manuel, nonostante la madre Rosa continui ad essere completamente contraria a questa situazione.

