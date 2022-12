Tu Si Que Vales, cosa hanno fatto Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: tutti commossi

Il pubblico di Tu Si Que Vales è commosso per quello che sono riuscite a fare Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Ecco il retroscena del programma di Canale 5.

Recentemente Sabrina Ferilli è stata protagonista di un brutto confronto sui propri canali social. Sotto una delle tante foto di Tu Si Que Vales condivise dalla protagonista del programma, un utente ha avuto l’ardire di scrivere: “Sei più brava ad allargare le gambe che a recitare, grande!“. La risposta della Ferilli non si è fatta attendere.

Abbassandosi al livello dell’utente, l’attrice ha ribattuto di aver imparato da sua madre. Lo scambio di insulti non è passato inosservato, e MowMag ha ritracciato ed intervistato l’utente. Si è quindi scoperto che si trattava di un ex concorrente del programma, che era evidentemente arrabbiato per come era stata interrotta e giudicata la sua performance.

Tu Si Que Vales, il reclamo dell’ex concorrente

L’utente ha anche riferito di volere comunque le scuse per l’insulto ricevuto alla propria madre da parte di Sabrina Ferilli. Inoltre, il “muro di gomma” e “l’atteggiamento burino” dell’attrice a Tu Si Que Vales dimostrerebbero che lei non sarebbe una vera paladina dei diritti LGBTQ+ come lei ha invece professato più volte di essere.

Nonostante questa polemica, bisogna dire che Sabrina Ferilli e Tu Si Que Vales stanno raccogliendo un successo incredibile. Nella gara degli ascolti televisivi, più volte Milly Carlucci e Ballando con le Stelle sono rimasti clamorosamente battuti dagli avversari di Canale 5. Su questo, c’è chi ha molto chiaro le motivazioni.

Cosa sono riuscite a fare la Ferilli e la De Filippi: il retroscena

Secondo Platinette, il segreto del successo di Tu Si Que Vales sarebbe dovuto soprattutto all’incredibile carisma di Maria De Filippi, oltre ai giurati e Sabrina Ferilli. Secondo quanto si legge sulle pagine del settimanale Di Più, la presenza della Queen Mary renderebbe del tutto inutile la presenza di addirittura tre conduttori nel programma.

Platinette avrebbe inoltre confermato quello che gran parte del pubblico aveva notato. Fra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli ci sarebbe una bellissima amicizia, e questo ha evidentemente creato un clima familiare nella conduzione. Le due professioniste, infatti, sarebbero state capaci di improvvisare in numerosi situazioni.

Ecco il video di una delle tante provocazioni di Giovannino a Sabrina Ferilli durante le puntate di Tu Si Que Vales: