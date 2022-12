Terra Amara, anticipazione sconvolgente: “Ha fatto una brutta fine”. Ancora molti colpi di scena nella soap turca di Canale 5

Un’altra scommessa vincente, la dicono i dati degli ascolti tv. Perché il ritorno in tv di Terra Amara, che di fatto ha preso il posto di Una Vita nel pomeridiano di Canale 5, è stato premiato dal pubblico ormai affezionato alla nuova soap turca.

Gli intrecci amorosi e drammatici che vedono coinvolti Züleyha, Yilmaz, Demir e agli altri interpreti della soap hanno convinto il pubblico che però nelle prossime settimane tremerà per un altro personaggio. Fino ad oggi Fadik, interpretata dalla 31enne attrice turca Polen Emre, ha avuto un ruolo defilato ma presto sarà protagonista.

La domestica di casa Yaman infatti sta per coronare il suo sogno di diventare la moglie di Rashid, una delle new entry nel cast di Terra Amara. Ma sul più bello, il colpo di scena drammatico: il futuro sposo non si presenterà alla cerimonia, per motivi che scopriremo solo più avanti.

Intervistata da Dreamers Magazine, la rivista dedicata a tutte le soap turche in Italia, Polen Emre spiega che è stata la scena più complicata da girare, per tutte le implicazioni del caso: “Alla fine quell’abito ha fatto una brutta fine”. In compenso però ha confermato che con gli altri colleghi si è creato un bellissimo ambiente, tanto che Selin Genc, che interpreta Gulten Taskin, è diventata la sua mia migliore amica.

Terra Amara, anticipazione sconvolgente: ecco cosa succederà nelle prossime puntate su Canale 5

Ma cosa succederà nelle puntate della prossima settimana di Terra Amara? Al centro della trama ancora una volta Demir, finito in prigione per un delitto che in realtà non ha commesso. Grazie alla sua assenza, Gaffur cercherà di approfittarne per fare un salto di qualità.

Non ha fatto però i conti con Hunkar che lo coinvolge nel suo piano per far scarcere Demir: dovrà essere Gaffur a prendersi le colpe e scontare al massimo 2 anni in galera. Se accetterà, una volta uscito di prigione, ricveverà una somma notevole. E l’uomo sembra intenzionato ad accettare accetta per amore di Saniye.

Demir, però, non vuole passare per un vigliacco e quindi si arrabbierà molto. Arriverà al punto di lasciare la sua casa per andare a vivere in albergo con Zuleyha, Adnan e Nimet. Ma della sua colpevolezza parleranno anche Yilmaz e Fekeli, che ha dimostrato la sua innocenza facendolo poi liberare. Una svolta che non piace.