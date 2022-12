È morto il protagonista di una serie TV di Netflix: pubblico in lacrime

Un nuovo lutto ha colpito il mondo dell’intrattenimento. Infatti si è spento l’attore di un’amata serie Netflix: aveva 56 anni.

Il mondo dell’intrattenimento è in lacrime per la scomparsa di uno degli attori più amati di Netflix. Infatti era il protagonista di una serie amata sul colosso di Reed Hastings: un infarto l’ha stroncato.

Sono tantissimi i personaggi secondari all’interno delle serie televisive che hanno lasciato il segno nel cuore dei telespettatori, che lasciano ricordi indelebili anche ad anni dalla conclusione della propria serie televisiva. In queste ore quindi è stata annunciata la scomparsa di Brad William Henke, che ha dato il volto a Desi Piscatella in Orange is the new Black. L’attore si è spento ad appena 56 anni. Henke è morto nel sonno martedì scorso, per cause che non sono state rese pubbliche.

Il suo agente, Matt DelPiano lo ha ricordato dichiarando: “Era un incredibile uomo che un’energia gioiosa” – ha poi continuato – “Un attore di talento, che amava essere parte di questa comunità, e noi amavamo lui. I nostri pensieri vanno a sua moglie ed alla sua famiglia“. Henke era un ex giocatore di football. Una volta lasciato il mondo dello sportha intrapreso la carriera di attore. Il suo fisico statuario lo ha aiutato a trovare parti per cui si richiedeva come ad esempio il ruolo in Orange is The New Black.

Netflix in lutto, è morto Brad William Henke: aveva 56 anni

Brad William Henke ha recitato nella quarta e quinta stagione, il personaggio di Piscatella, al lavoro come Capo delle Guardie penitenziarie al Litchfield, struttura in cui è ambientata tutta la serie televisiva di Netflix. Infatti si è presentato subito come antagonista delle giovani detenute, mostrando nei loro confronti autorità e poco tatto. Omosessuale dichiarato, Piscatella ostentava una severità che doveva incutere timore in tutti coloro che lo circondavano, ma che si traduceva in un atteggiamento poco curato nei confronti del suo stesso lavoro.

Il personaggio da secondario diventa principale alla fine della quinta stagione, quando viene ucciso per errore da un colpo di pista di un’altra guardia. Infatti il team di sicurezza chiamato per gestire la rivolta in corso al Litchfield decide infatti di coprire le ragioni del decesso e di cercare di incastrare le detenute stesse. Henke ha lavorato non solo per la serie Orange is the new black, ma anche per Manhunt (era Big John) e The Stand (era Tom Cullen). I più attenti lo ricorderanno anche per aver recitato in Lost.