Meteo, la settimana si chiude con una perturbazione in transito: pioggia, vento e neve

Questa settimana si chiuderà con una perturbazione in transito per quanto riguarda il meteo: tornano piogge, vento e neve sulla penisola.

Nel corso di questa domenica avremo una situazione meteorologica caratterizzata da una perturbazione in transito sulla penisola italiana. Infatti sarà un fine settimana caratterizzato da pioggia, vento e neve.

Sull’Italia è in transito l’ennesima perturbazione pronta a portare diverse piogge anche nel corso di questa domenica 3 dicembre. Dopo un Sabato assai turbolento sul fronte meteorologico, la perturbazione, nonostante inizierà a perdere un po’ della sua energia, sarà comunque in grado di concentrare i suoi maggiori effetti su alcune regioni del Paese mentre su altre zone si noteranno i primi segnali di un miglioramento. Quindi mentre la prima parte del weekend sarà piovosa, la seconda parte sarà grigia ma in parte.

Mentre invece entrando nello specifico vedremo che la giornata sarà aperta da una spessa coltre di nubi che continuerà a coprire il Nord, gran parte del Centro e l’area ionica del Sud. In queste zone cadranno quasi certamente delle piogge, ma ci saranno anche delle nevicate sulle vette alpine. Con il passare delle ore il quadro meteorologico inizierà poi a migliorare sulle regioni del Sud e, nel corso del pomeriggio, anche lungo tutto il versante adriatico e sulla Sardegna. Proseguirà invece il brutto tempo al Nord e lungo il comparto tirrenico. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo.

Meteo, ancora piogge durante la domenica: tutte le previsioni

Nel corso di questa domenica 4 dicembre avremo un inizio di giornata a dir poco turbolento. Infatti avremo piogge che colpiranno gran parte della penisola al mattino, salvo poi migliorare lievemente nel corso della giornata. Il maltempo dovrebbe proseguire solamente sulle regioni settentrionali. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un cielo molto nuvoloso ad aprire la giornata. Inoltre delle piogge intense sono pronte a colpire su alto Piemonte, Triveneto e Liguria. La neve invece colpirà le Alpi dai 900-1200m, mentre in Appennino oltre i 1500m. Le temperature saranno in lieve rialzo, con massime che oscilleranno dai 7 agli 11 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione nuvolosa on piogge sparse sul versante tirrenico, specie in Toscana. Mentre invece graduali schiarite si verificheranno su regioni adriatiche e sul Lazio. Le temperature risulteranno in lieve rialzo, con massime che andranno dai 12 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una tendenza ad ampie schiarite. Nonostante ciò ci saranno ancora residue piogge pronte a colpire su Molise, Puglia e Sardegna. Le temperature saranno in rialzo anche qui, con valori termici massimi che oscilleranno dai 16 ai 21 gradi.