“Harry gli voleva dare una lezione”: l’indiscrezione travolge la Royal Family

Harry Windsor avrebbe voluto dare una lezione alla Royal Family nel rilasciare alcune dichiarazioni scottanti nel corso di un’intervista. Questo è quello che avrebbe rivelato un amico molto vicino al duca di Sussex.

Netflix ha già diffuso un’anteprima di “Harry&Meghan“, il docufilm che dovrebbe raccontare diversi retroscena della vita dei duchi di Sussex. Il pubblico si aspetta che vengano raccontate scomode verità riguardo la vita da senior royal in Inghilterra, o che si rivelino importanti retroscena riguardo l’addio della coppia alla monarchia inglese.

Secondo quanto rivela il tabloid Mirror, il re Carlo III e l’erede al trono William avrebbero già predisposto delle “riunioni di crisi” per discutere il contenuto del docufilm una volta rilasciato e decidere come reagire formalmente. In questa situazione, risulta difficile credere alla volontà di Meghan ed Harry di ricucire il rapporto con la famiglia Windsor.

La lezione di Harry alla Royal Family ed agli inglesi

Ci sarebbe un ulteriore retroscena che contribuirebbe ulteriormente ad aumentare le distanze fra Harry e la sua famiglia di origine. Sembrerebbe che, poco prima di rilasciare la sua prima intervista negli Stati Uniti ad Oprah Winfrey, il secondogenito di Diana abbia fatto alcune confessioni esplosive ad un suo amico, che sarebbero emerse solo recentemente.

A marzo 2021 il duca di Sussex avrebbe anticipato così ad un suo amico l’intervista alla giornalista americana: “Sarà davvero scioccante. Questi britannici dovranno imparare la lezione“. Secondo i tabloid inglesi questa frase piena di risentimento non si riferiva al fatto che Carlo III ha tagliato tutti i fondi ad Harry, ma alle accuse di razzismo.

Meghan è stata vittima di razzismo, ma non da parte dei Windsor

Durante l’intervista ad Oprah Winfrey, infatti, Meghan aveva denunciato di aver ricevuto alcune pesanti accuse e discriminazioni razziste, che l’avrebbero anche portata a sentimenti suicidi. Recente, l’ex capo dell’antiterrorismo internazionale di Scotland Yard le ha dato ragione. Le minacce, però, non arrivavano dalla Royal Family, ma da alcuni estremisti.

Con un comunicato pubblicato subito dopo l’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey, i reali inglesi avevano ribadito di essere contrari ad ogni forma di razzismo. Per questo motivo alla madrina di William, Lady Susan Hussey, si è recentemente chiesto di dare le dimissioni. La nobile aveva pronunciato alcune frasi razziste ad un ricevimento a palazzo.

Ecco l’anteprima della serie Netflix che racconterà la vita di Harry e Meghan. Il docufilm è stato pubblicato proprio in occasione del viaggio di lavoro di Kate e William negli Stati Uniti: