WhatsApp, nuova funzione Community: come utilizzarla al meglio

WhatsApp è in costante aggiornamento e questa volta ha aggiunto una funzione molto utile per racchiudere tutti i gruppi che abbiamo

L’applicazione di messaggistica ha bisogno di stare al passo con i tempi prima che Telegram possa prendere il sopravvento, per questo motivo si reinventa quotidianamente e propone sempre nuovi aggiornamenti.

Da quando Telegram ha messo le mani nel mondo della messaggistica, WhatsApp è costantemente allerta e certa di fare qualcosa di quanto più innovativo possibile per svoltare con una novità significativa che possa far cambiare idea a tutti gli utenti dell’altra applicazione. Le community basteranno? La cosa fa un po’ storcere il naso soprattutto perché in molti non sanno ancora che uso farne, anche perché non è ancora disponibile per tutti, ma a poco a poco con i vari aggiornamenti si sta rendendo disponibile.

Quello che intende fare WhatsApp con la funzione Community è quella di racchiudere insieme tutti i gruppi inerenti ad uno stesso tema di interesse. Tuttavia, le vere modalità sono ancora un po’ sconosciute agli utenti che hanno già la funzione attiva, pertanto non sono in tanti ad aver aderito a questo aggiornamento.

WhatsApp Community, come funziona? Proviamo a spiegarlo

Indistintamente tra dispositivi Android e iOs, quindi non importa se si dispone di un telefono Apple, Samsung, Huawei o altri marchi, WhatsApp ha introdotto la funzione Community in modo che si possano riunire i gruppi inerenti ad una stessa tematica in un unico super gruppo. Tutti i gruppi inseriti in una Community sono gruppi aperti a tutti i partecipanti della Community e l’utente sceglie a quali iscriversi. WhatsApp afferma che, in futuro, saranno disponibili anche i gruppi chiusi.

Creare una Community è davvero molto semplice, basterà cliccare sull’icona che compare in alto a sinistra per chi dispone di Android, mentre in basso al centro per chi dispone di iOs e seguire le istruzioni. L’applicazione di messaggistica ha ideato questa nuova funzione per poter facilitare la comunicazione con gruppi numerosi, per renderla più istantanea ed efficiente, soprattutto per chi ci lavora.