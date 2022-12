Uomini e Donne, super spoiler al concerto di Alessandra Amoroso: avvistata una coppia insieme!

Dal 26 novembre Alessandra Amoroso è in giro per l’Italia con il suo tour: a presenziare a Roma una coppia di Uomini e Donne

Il Tutto Accade Tour riunisce cuori innamorati: è il caso dei due ragazzi del Trono Classico del dating show di Canale 5? Tutto può essere, nel frattempo la coppia è stata beccata a cantare a squarciagola insieme alla cantante salentina.

Alessandra Amoroso non è più soltanto colonna sonora delle clip di Uomini e Donne perché la coppia ha deciso di concedersi un’esterna, ma dal vivo, presentandosi al concerto al Palazzetto dello Sport di Roma nella data del Tutto Accade Tour di ieri sera, venerdì 2 dicembre. Era impossibile che i due passassero inosservati proprio per la popolarità raccolta al dating show di Canale 5 che li ha resi, ormai, volti noti al pubblico che, non appena sono stati visti, hanno fatto il giro del web in pochi istanti.

Sul portale IsaeChia è possibile vedere le immagini di Federico Nicotera e Alice Barisciani insieme al concerto di Alessandra Amoroso a Roma. La situazione ha particolarmente sorpreso il pubblico di Uomini e Donne che pensava che il tronista fosse molto più vicino a Carola, anziché all’altra corteggiatrice proprio per il vissuto dei due fin qui.

Uomini e Donne, qual è la situazione attuale al dating show di Federico Nicotera

Questa settimana, contrariamente ad ogni aspettativa, Federico Nicotera è sembrato molto interessato ad Alice Barisciani. In studio, infatti, hanno mostrato un’esterna che li ha visti particolarmente complici a discapito di tutti coloro che pensavano che ormai con Carola fosse fatta. Effettivamente, il bel tronista riccioluto non aveva dato alcun modo di pensare che Alice potesse rientrare tra i suoi interessi, al contrario, sembrava essere tutto indirizzato verso la bionda corteggiatrice. Ad aggravare tutto c’è stata la scelta da parte del tronista di portare in esterna soltanto la Barisciani, lasciando in panchina Carola che non l’ha presa affatto bene.

Tra di loro, per altro, le due belle corteggiatrici hanno anche discusso animatamente a seguito dell’esterna che Carola avrebbe rovinato a detta di Alice. Ciò che è certo è che il tronista non è in una posizione di comodo.