Uomini e Donne, Maria De Filippi l’ha cacciata? L’assenza non passa inosservata

La protagonista di Uomini e Donne è stata cacciata via dal parterre del Trono Over? Questa sarebbe l’indiscrezione che circola sempre più insistentemente dopo le ultime registrazioni del dating-show di Canale 5.

Uomini e Donne andrà in onda fino a metà dicembre. Successivamente, tornerà ad essere inserito a nel palinsesto a partire da gennaio 2023, dopo la consueta interruzione natalizia. Il 29 novembre si è svolta la registrazione delle nuove puntate, ed è emerso un retroscena che ha lasciato gli spettatori della trasmissione di Canale 5 senza fiato.

Le anticipazioni raccontano che Ida Platano ed Alessandro Vicinanza torneranno come coppia a Uomini e Donne. Qui racconteranno come sta procedendo la loro relazione. Anche Armando Incarnato, che è uscito una sera a cena con entrambi, ha spiegato di essere rimasto sorpreso per come sono affiatati e felici.

Uomini e Donne, perchè la protagonista è stata cacciata?

Alessandro Vicinanza spiegherà negli studi di Uomini e Donne che Riccardo Guarnieri, subito dopo la Scelta di Ida Platano, ha provato a contattarla. Si discuteranno dunque in studio i messaggi dell’operaio pugliese, che spiegherà di aver provato solamente a chiarire definitivamente le cose con la parrucchiera bresciana.

Guarnieri mostrerà di avere le idee molto confuse. Dopo la frequentazione con Gloria, tornerà di nuovo ad avvicinarsi a Roberta Di Padua, facendo pensare di essere forse ancora innamorato di Ida. Nel frattempo, un’importante assenza all’interno del parterre del Trono Over di Uomini e Donne avrebbe fatto pensare che una protagonista sia stata cacciata.

Cosa avrebbe fatto arrabbiare Maria De Filippi: il retroscena

Il giornalista Lorenzo Pugnaloni ha riportato che durante le registrazioni di metà novembre c’è stato l’ennesimo battibecco fra Tina Cipollari e Pinuccia Della Giovanna. Durante la discussione, la dama di Vigevano si sarebbe all’improvviso accasciata a terra. Si sarebbe diffuso il panico in studio, e Maria De Filippi sarebbe accorsa personalmente a soccorrerla.

Il malore sarebbe stata una burla di Pinuccia nei confronti dell’opinionista di Uomini e Donne: la conduttrice, però, si sarebbe molto indispettita di quanto successo, e sembrerebbe che l’abbia cacciata dal programma. Nelle registrazioni del 29 novembre era assente: non si è spiegato il motivo e non si è neanche nominato il suo nome.