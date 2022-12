Tim, arriva la mazzata a Natale: i clienti non ci stanno

In queste ore è arrivata l’ennesima brutta notizia per tutti i clienti di Tim. Infatti per Natale arriva la mazzata: cosa sta succedendo.

Tim continua la sua risalita tra gli operatori telefonici presenti sul mercato. Per il mese di Natale però è arrivata una vera e propria mazzata. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo all’operatore telefonico italiano.

A partire dal prossimo lunedì Tim è pronta a rimodulare diversi piani tariffari presenti nel suo catalogo. Questo comporterà ovviamente un aumento dei prezzi per tutti i clienti dell’operatore telefonico, che dovranno pagare circa due euro in più al mese. Allo stesso tempo la compagnia telefonica ha comunicato si tratta di un numero limitato di offerte che non sono più in commercio. Quindi chiunque le abbia attivate potrà cambiare il piano senza alcuni problemi.

Inoltre questa misura è ritenuta necessaria per soddisfare esigenze legate all’evoluzione delle piattaforme di rete. Tim però ha previsto anche come mitigare in parte l’incremento del prezzo mensile. Infatti l’operatore italiano è pronto ad incrementare il plafond i traffico dati incluso nelle offerte interessate. Quindi la compagnia è pronta a dare agli utenti 20 Giga in più ogni mese. Questa misura sarà ininfluente su coloro che hanno attivato un’offerta TIM Unica attiva, visto che continueranno a beneficiare di un traffico dati con Giga illimitati. Andiamo quindi a vedere tutti i piani tariffari che subiranno le rimodulazioni.

TIM, nuovo aumento dei costi: tutte le rimodulazioni

Le rimodulazioni di Tim ancora una volta riguarderanno le ricaricabili low cost dedicate alla portabilità del proprio numero. Infatti nel dettaglio subiranno i rincari dell’operatore tutti coloro che hanno attivato le tariffe TIM Supreme, Five IperGo e Iron. La spesa extra presente sarà di ben 2 euro al mese. Inoltre per non creare molto malcontento tra i vari abbonati, la Tim ha deciso di aggiungere 20 Giga per navigare in rete.

Inoltre la quota extra per navigare in internet sarà applicata in automatico sui profili tariffari dei clienti interessati. Quindi gli utenti non dovranno avanzare nessuna richiesta di attivazione. Tutte le rimodulazioni imposte da Tim saranno valide solamente per coloro che hanno già una SIM attiva. Mentre invece per tutti i nuovi clienti è prevista una garanzia, con il piano tariffario che avrà i costi bloccati per un determinato periodo. Infatti tutti i nuovi clienti avranno il prezzo bloccato per i primi sei mesi della promozione. Quindi per i primi sei mesi tutti i nuovi clienti potranno stare tranquilli.