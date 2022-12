Stefano De Martino esce allo scoperto: confessione da brividi su Emma Marrone

In queste ore Stefano De Martino è voluto uscire allo scoperto su una sua ex fidanzata, Emma Marrone. La confessione è da brividi.

Stefano De Martino è un fiume in piena e dopo aver iniziato con una nuova stagione di Bar Stella, ha trovato tempo per parlare anche di una sua ex fidanzata, Emma Marrone: le sue confessioni sono da brividi.

Sono ormai adulti Stefano De Martino ed Emma Marrone e nel corso della loro carriera hanno scelto di intraprendere strade diverse, nonostante ciò sono riusciti a mantenere un ottimo rapporto. Un risultato che sembrava impossibile da ottenere quando, nel 2012, l’allora ballerino di Amici decise di lasciare la compagna dopo essersi innamorato di Belén Rodriguez. Una separazione sofferta, anche perché vissuta in pubblico. Infatti Emma in più occasioni manifestò il suo disappunto.

La cantante quindi si schierò apertamente contro il suo ex fidanzato e la sua nuova fiamma. Ormai però sono passati 10 anni da quel momento e le cose sono cambiate. De Martino è ancora innamorato di Belén Rodriguez e con Emma, a sorpresa, è riuscito a recuperare. Adesso a legarli è un fortissimo affetto. Durante il programma tv La conferenza stampa, Stefano ha risposto a una domanda circa il suo rapporto con Emma. Andiamo quindi a vedere le parole dell’ex ballerino.

Stefano De Martino si confessa su Emma Marrone: “É stato bello”

Le ultime parole di Stefano De Martino hanno confermato le parole d’affetto nei confronti di Emma Marrone. Infatti il conduttore televisivo ha rivelato: “Ho un bel rapporto con lei. Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello” – ha poi continuato – “Quando stavamo insieme è stato bello e abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi“.

Ma la confessione di Stefano non è finita qui visto che il conduttore ha voluto rivelare ulteriori dettagli su quella storia d’amore. Ai microfoni ha quindi rivelato: “Eravamo da poco maggiorenni entrambi. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa” – ha infine concluso – “Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto“.