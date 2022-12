Belen, la mamma avverte Stefano De Martino e Ignazio Moser: “Se ne sono pentiti”

La mamma di Belen avrebbe lanciato un avvertimento a Stefano De Martino ed Ignazio Moser. Ecco l’incredibile retroscena che ha rivelato di compagno di Cecilia Rodriguez nel corso di una recente intervista.

Stefano De Martino è molto maturato negli ultimi anni. Nel corso di un’intervista a Verissimo, Belen Rodriguez aveva spiegato che l’ex ballerino di Amici soffriva la sua popolarità. Oggi che ha avviato una carriera come conduttore ed intrattenitore sembra molto più soddisfatto di sè, ed ha fatto anche delle bellissime dichiarazioni riguardo Belen.

Quando a Stefano De Martino è comparso come ospite nel programma Conferenza Stampa di RaiPlay, ha spiegato di essere rimasto in ottimi rapporti con Emma Marrone. Ha ricordato che la loro frequentazione è cominciata quando erano appena maggiorenni. L’avventura televisiva ad Amici ha cambiato la vita ad entrambi e li ha anche legati molto.

Stefano De Martino, l’avvertimento della mamma di Belen

Il conduttore di Bar Stella ha fatto anche un bellissimo complimento a Belen. Quando gli è stato chiesto quale fosse la donna con cui è riuscito a creare una maggiore confidenza, Stefano De Martino ha risposto immediatamente Belen Rodriguez. Ha inoltre aggiunto che questo è stato il motivo principale per cui ha deciso di sposarla.

Se da un lato Stefano e Belen sono tornati di nuovo felici ed uniti come sperava da tempo il loro pubblico, dall’altra parte la Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser stanno per coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio. Numerosi avvistamenti della Chechu segnalano inoltre la presenza di un “pancino” sospetto: la sorella di Belen è incinta?

Cosa ha rivelato Ignazio Moser: “Che non ti venga mai in mente”

Ignazio Moser non ha accennato alla gravidanza della futura moglie, anche se spesso ha raccontato che avrebbe voluto avere dei figli insieme a lei. Quando è stato invitato all’appuntamento settimanale di Casa Chi, l’ex gieffino si è trovato a raccontare l’avvertimento ricevuto dalla mamma di Cecilia e Belen.

Veronica Cozzani avrebbe ricordato con tono perentorio ad Ignazio che, tutti quelli che hanno rotto la relazione con le loro figlie, sono in seguito tornati sui loro passi e se ne sono anche pentiti. La mamma di Belen e Cecilia ha quindi aggiunto, in un chiaro riferimento a Stefano De Martino: “Che non ti venga in mente di farlo quindi“.

