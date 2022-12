Grande Fratello Vip, finalmente una concorrente ha detto sì: ospite a sorpresa. Tanti invitati famosi per una storia bellissima

Non tutte le coppie che nascono al Grande Fratello Vip durano e arrivano al matrimonio. Ma ce ne sono alcune che riescono a resistere anche allo tsumani dei reality. Come quella formata da Francesca Cipriani e Alessandro Rossi che oggi si sono sposati.

In effetti il loro amore era cominciato poco prima che la showgirl ed ex giornalista entrasse nella sesta stagione del GF Vip, quella conclusa lo scorso marzo. Però proprio la sua presenza nel reality condotto da Alfonso Signorini poteva essere una minaccia reale alla loro durate. Invece le promesse che si erano fatti allora sono diventate una realtà.

Mancava solo una proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip 6, era arrivata con Alessandro durante una delle dirette. L’imprenditore edile di Cesenatico aveva chiesto la mano della sua compagna davanti ai gieffini e a tutto il pubblico.

“Sono molto innamorato di te e stasera voglio dirti questa cosa: ti amo, non so stare senza di te e voglio che rimaniamo insieme tutta la vita. Voglio chiederti se vuoi diventare mia moglie, perché io voglio invecchiare con te”, le aveva detto. E appena lei era stata liberata dal ‘freeze’, era partito un «Sìììììììììììììììì» che avevano sentito anche in Australia.

Grande Fratello Vip, finalmente una concorrente ha detto sì: tanti invitati famosi, con una sorpresa

Poi un paio di mesi fa Francesca aveva confermato che il matrimonio ci sarebbe stato, entro la fine dell’anno e in effetti è stata di parola. La cerimonia è stata celebrata nella suggestiva Basilica di San Bartolomeo all’Isola, a Roma, prima del ricevimento in un castello alle porte della Capitale.

Nessuna traccia di Alfonso Signorini, che avrebbe dovuto essere il testimone della sposa, nelle prime immagini rubate sui social. In compenso però c’erano molti ex compagni di avventura al GF Vip, come Alex Belli e Delia Duran, Giucas Casella e Carmen Russo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Giacomo Urtis, Patrizia Pellegrino, Manila Nazzaro accompagnata dal fidanzato Lorenzo Amoruso.

E grazie all’ex Miss Italia abbiamo scoperto anche un’invitata a sorpresa. Al matrimonio c’era infatti anche Myss Keta. Non è chiaro se sui sia limitata a fare gli auguri agli sposi o abbia anche cantato, ma non se l’aspettava nessuno.

In che senso Myss Keta al matrimonio di Francesca Cipriani ?

Ma stiamo impazzendo ?

William e Kate scansateve proprio pic.twitter.com/n5twRqU6Iv — 𝑪𝒂𝒛𝒛𝒊𝒎𝒎𝒐𝒔𝒂🍸 (@its_Cazzimmosa) December 3, 2022

Alla fine però la festa è stata tutta per Francesca che dopo alcune delusioni sentimentali ha trovato l’uomo giusto. Come aveva raccontato qualche tempo fa “desideriamo un figlio è ovvio. Ormai stiamo insieme da un anno, non sarà moltissimo, però sembra di conoscerci da sempre. Io ho capito subito che lui era quello giusto. Sono così felici con lui mi fa stare benissimo”.