GF Vip: litigate, calci e pugni nella notte: partono le squalifiche? – VIDEO

Nella notte fra il 2 ed il 3 dicembre si è assistito a due diverse litigate furiose: le telecamere del GF Vip 7 hanno mostrato i calci, i pugni e gli insulti che alcuni inquilini si sono scambiati più volte. Ecco il video.

Durante l’intervista a Casa Chi, Ignazio Moser non si è limitato solo a raccontare come sta procedendo la sua relazione con Cecilia Rodriguez. L’ex gieffino ha anche commentato il percorso di Antonino Spinalbese nella casa più spiata d’Italia. I due si conoscono bene, dal momento che era l’ex fidanzato di Belen. Ignazio, però, non ha mostrato entusiasmo.

L’ex GF Vip ha commentato: “Antonino si sta dando molto da fare. Siamo alla terza semi-storia, penso che sia un record per il GF Vip“. In effetti l’ultima diretta del reality di Alfonso Signorini ha visto il ritorno momentaneo nella casa di Ginevra Lamborghini. Dopo Giaele De Donà e Oriana Marzoli, Antonino ha espresso interesse per lei.

GF Vip, la situazione degenera nella notte: calci e pugni

Mentre Giaele De Donà continua a rivolgere delle battute sarcastiche ad Antonino che l’ha archiviata molto velocemente per Oriana, la venezuelana sembra invece non darsi pace. Durante la diretta del GF Vip 7 faceva fatica a trattenere le lacrime mentre si discuteva del due di picche che Antonino le avrebbe rifilato all’improvviso .

Nella notte fra il 2 ed il 3 dicembre sembrerebbe essere arrivata la resa dei conti per Oriana. Al buio e senza microfono, si è avvicinata più volte ad Antonino, svegliandolo mentre cercava di dormire. Quello che lascia esterrefatti è che la venezuelana lo avrebbe svegliato prendendolo a calci. Poi lo avrebbe anche spinto più volte.

Cosa è successo dopo gli scontri fra Oriana ed Antonino

Antonino inizialmente aveva guardato molto stranito Oriana. Poi è sembrato infastidito dal fatto che continuasse a seguirlo, salendo anche sopra di lui sul letto per prenderlo a calci. Sembrerebbe che dopo questo scontro, la venezuelana abbia deciso di sfogarsi con altre concorrenti immediatamente, scatenando un altro litigio nella notte.

Le chiacchere, infatti, hanno svegliato Alberto De Pisis. Come già successo più volte in passato, l’ex di Taylor Mega non ha esitato ad andare subito da Oriana per dirle quello che pensava. Nella lunga notte del GF Vip 7 si è dunque assistiti ad un nuovo scontro, questa volta fra Oriana ed Alberto. Alfonso Signorini prenderà provvedimenti?

Qui sotto il video che ricostruisce cosa è successo al GF Vip 7 nella notte fra il 2 ed il 3 dicembre: partiranno le squalifiche per la rissa?