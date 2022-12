Caos nella notte del GF Vip: Charlie Gnocchi è furioso, interviene Edoardo Tavassi

Ancora una volta i vipponi hanno fatto infuriare Charlie Gnocchi che ha fatto vivere una notte da incubo a tutti i suoi coinquilini del GF Vip

Il gioco è bello quando dura poco per Charlie Gnocchi, ma non per i suoi coinquilini che gli hanno fatto vivere attimi di pura frustrazione perché impossibilitato a muoversi. Questa volta lo scherzo è costato caro a tutta la casa.

Ieri i ragazzi della casa di Cinecittà si sono dati da fare. Luciano Punzo, Luca Salatino, Attilio Romita, Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese e Edoardo Tavassi hanno ben pensato di legare Charlie Gnocchi ed impossibilitarne i movimenti di piedi e mani. Un evidente scherzo accolto con ilarità dal vippone stesso, almeno nel momento in cui si stavano divertendo, perché in seguito è diventato una furia. Dopo averlo ben legato, hanno deciso di lasciarlo solo sul divano -con la sua stessa complicità- per capire la reazione degli altri coinquilini.

Soltanto in un secondo momento, infatti, sono passati Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria che l’hanno immediatamente slegato sorpresi da quanto accaduto. La questione è passata in sordina fin quando, il mattino seguente, quello di venerdì 2 dicembre, Wilma Goich ha iniziato a raccontare dell’accaduto agli altri vipponi che non erano presenti sul momento.

wilma spilla lo “scherzo” a charlie “l’hanno legato mani, piedi e corpo e messo un calzino in bocca con lo scotch” eh??? 😱😱😱 #gfvip pic.twitter.com/8ZdHrqLBfV — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 2, 2022

Charlie Gnocchi furioso con i suoi compagni per lo scherzo: rivoluzione GF Vip

EdoT: “Tu stavi ridendo, il calzino te lo sei messo in bocca da solo, tu hai detto di metterti sul biliardo, uno che cazzo deve capire. Lo scherzo sarà stato otticamente brutto, ma tu eri complice” lui mettendo al suo posto charlie ✈️#GFvip #incorvassi pic.twitter.com/aAp4oGC3Er — ♡༄ puff (@4gaiia) December 2, 2022

Quando Charlie Gnocchi ha cominciato a mostrarsi insofferente di fronte allo scherzo realizzato dai suoi compagni, Edoardo Tavassi ha giustamente messo in evidenza il fatto che è stato lui stesso complice dello scherzo e che il loro era un momento comune di divertimento, non un atto di bullismo o violenza gratuita.

Soltanto Alberto De Pisis ha preso le difese del vippone generando ulteriori discussioni perché anche lui era presente nel momento dello scherzo stesso.