Ballando con le Stelle, il terribile rimpianto di Gabriel Garko: l’attore si commuove

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha rivelato il terribile rimpianto di Gabriel Garko. L’attore si è commosso nello spiegare alcuni dettagli della coreografia scelta per la sua esibizione e la storia che c’era dietro.

Le semi-finali di Ballando con le Stelle sono state ricche di emozioni. Milly Carlucci ha voluto fare una confessione molto particolare ed inaspettata che riguarda Gabriel Garko. L’attore, che recentemente si è infortunato al braccio, ha deciso comunque di continuare ad esibirsi. Nella puntata di fine novembre, però, qualcosa ha terrorizzato la conduttrice.

Nonostante Giada Lini abbia dimostrato di saper creare delle bellissime coreografie nonostante l’infortunio di Garko, qualcosa sarebbe andato storto. L’attore stava infatti per cadere. Milly Carlucci ha commentato: “Ho temuto davvero il peggio, ovvero che tu cascassi con quel braccio. Guarda, mi hai davvero fatto prendere un colpo“.

Ballando con le Stelle, qual è il rimpianto di Gabriel Garko

Non è stata solo Milly Carlucci ha voler rivelare un piccolo retroscena riguardo l’esibizione di Gabriel Garko. Anche il diretto interessato ha spiegato di aver voluto raccontare il rapporto che ha avuto con il padre attraverso dei passi di danza. L’attore ha ricordato in più occasioni di aver avuto un rapporto difficile, e che suo padre era autoritario.

Gabriel Garko ha scoperto solo successivamente che suo padre, in realtà, lo rispettava ed addirittura lo stimava. Non gli ha mai sconsigliato di fare la carriera dell’attore o di realizzarsi dal punto di vista artistico. Al contrario, quando gli servivano dei soldi per realizzare il suo desiderio professionale è sempre stato pronto a sostenerlo.

Il significato dello striscione e l’ammissione di Rosanna Banfi

Gabriel Garko ha un enorme rimpianto rispetto al rapporto con suo padre. Nello spiegare l’esibizione a Ballando con le Stelle, ha rivelato di non riuscirsi a perdonare di non esserci stato nel momento della morte di suo papà. Ecco il motivo per cui in studio campeggiavano diversi cartelloni con scritto “Scusa papà se quel giorno non eravamo con te“.

Gabriel Garko non è stato l’unico concorrente di Ballando con le Stelle che si è commosso durante le gare di Ballando con le Stelle. Anche Rosanna Banfi, che ormai il pubblico ha imparato ad apprezzare non solo come la figlia di Lino Banfi ma anche come attrice, è tornata a parlare di sua mamma, che è malata di Alzheimer.

Ecco un’esibizione di Garbriel Garko con il braccio fasciato perfettamente nascosto dal costume di scena: