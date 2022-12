WindTre fa all-in: l’offerta imperdibile per avere giga illimitati

Una gara vinta a mani basse da WindTre che ha proposto un’offerta stratosferica per cui non si può perdere ulteriormente tempo

Negli ultimi tempi le compagnie telefoniche fanno a gara per accaparrare quanti più clienti possibile. Questo perché le nuove offerte sul mercato sono sempre più vantaggiose e i veterani sono rimasti un po’ indietro.

I gestori virtuali stanno falciando le gambe alle storiche compagnie telefoniche che non sempre riescono a stare al passo con i prezzi ed i servizi offerti da quest’ultimi. Ogni tanto, tuttavia, TIM, Vodafone e WindTre fanno all-in per portare tra le loro fila la maggior parte di utenti possibile. Questo è il caso della compagnia telefonica arancione che ha fatto un grande passo verso i nuovi clienti che vogliono entrare a far parte della grande famiglia storica.

L’offerta proposta, infatti, è imperdibile e pensata per coprire tutte le necessità da un punto di vista dell’uso del servizio e quello economico. La compagnia telefonica ha tutte le intenzioni di riportare a sé gli utenti persi negli anni, ma soprattutto fidelizzare quelli che già ha, impedendo un’ennesima fuoriuscita di acque che non farebbe che danneggiare ulteriormente il provider stesso.

WindTre, l’offerta imperdibile con giga illimitati è realtà

Un periodo particolarmente florido per WindTre che ha deciso di rilanciarsi sul mercato e l’ha fatto ponendo una maggiore attenzione alle necessità dei giovani, sfruttando al massimo i giga, minuti ed SMS proponendo offerte vantaggiose alla portata di qualsiasi tasca. Tant’è vero che i gestori digitali un po’ hanno tremato al ritorno in scena da parte di un provider così importante come quello arancione che da anni fidelizza i suoi clienti.

Proprio per continuare a seguire questa linea di pensiero, WindTre ha pensato ad un’offerta imperdibile per i suoi clienti di rete fissa. La promozione migliore, infatti, attualmente è quella che costa ogni mese solo 7,99 € per i già clienti del provider. La GO Unlimited Star+ è disponibile con minuti senza limiti verso tutti, con 200 SMS ma soprattutto con giga senza limiti per la navigazione sul web ogni mese.