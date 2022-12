Ultim’ora Antonella Clerici: è tutto vero, i fan non trattengono l’entusiasmo. Arriva la conferma che il 2023 sarà un anno magico

La voce circolava da diverso tempo, all’epoca il primo a pubblicarla era stato TvBlog, ma adesso arriva la conferma ufficiale. Tutti i fan di Antonella Clerici possono scartare un regalo di Natale con un certo anticipo, perché il 2023 per lei sarà un anno magico.

La popolare conduttrice Rai dopo le feste che stravolgeranno i palinsesti, come nelle altre emittenti, tornerà ancora saldamente al timone di E’ sempre mezzogiorno. E in quel contesto terrà compagnia al pubblico fino alle prime settimane di giugno.

Poi però per lei è prevista anche la conduzione della nuova edizione di The Voice Senior Italy, il talent musicale che ha fatto registrare un enorme successo nelle ultime stagioni. Non sono sorprese, perché la Rai lo aveva già annunciato alla presentazione dei palinsesti e si trattava solo di capire la collocazione temporale.

La vera novità invece è stata confermata nelle ultime ore, perché ci sarà un supplemento, sempre in prima serata. Antonella e la sua giuria saranno anche protagonisti della prima edizione di The Voice Kids, una novità assoluta anche se non è nuovo veder cantare su Rai 1 alcune voci giovani e sconosciute.

Ultim’ora Antonella Clerici: è tutto vero, il calendario per il 2023 è fitto di impegno

Le registrazioni cominceranno a gennaio 2023, ma il pubblico in realtà dovrà attendere ancora un po’. Perché il piano degli impegni di Antonella Clerici è chiaro. Dopo l’Epifania, il 13 gennaio debutterà The Voice Senior che ci terrà compagnia per circa due mesi, lasciando spazio la prima settimana di febbraio al Festival di Sanremo in mezzo.

Poi ai primi di marzo i cantanti più grandi lasceranno spazio alle voci giovani per un supplemento che prevederà due o al massimo tre puntate, sempre in prima serata e sempre su Rai 1. La giuria di The Voice Senior prevede le conferme di Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino, e di due Ricchi e Poveri (Angela Brambati e Angelo Sotgiu) al posto di Orietta Berti. Dobbiamo aspettarci la stessa anche per la versione Kids? Molto probabile anche perché non avrebbe molto senso cambiare, anche se dalla Rai non sono ancora arrivati annunci.

Un anno magico quindi per la Clerici, soprattutto nei primi mesi. Ma il 2023 sarà anche quello buono per il matrimonio con Vittorio Garrone? Lei ha sempre negato, anche di recente, perché dice di stare bene così. Eppure c’è chi giura che i preparativi stiano andando avanti, tra un provino e l’altro, tra una registrazione e una diretta.