Stefano De Martino torna a parlare di Emma Marrone dopo anni: in che rapporti sono

Che sangue scorre da Stefano De Martino e Emma Marrone? Nessuno ha mai più avuto notizie sull’ex coppia di Amici

Una delle primissime coppie uscite dal talent show di Maria De Filippi che, in quelle edizioni, sfornava veri e propri cantati e ballerini che ad oggi hanno un successo incredibile. Che fine ha fatto, poi, il rapporto tra ballerino e cantate?

C’era un tempo in cui Emma Marrone e Stefano De Martino erano molto felici insieme. I due si sono conosciuti all’interno del Talent show Amici di Maria De Filippi che erano poco più che maggiorenni, oggi sono un uomo ed una donna con tanta esperienza e due vite separate. Soltanto qualche anno dopo dall’inizio della loro relazione, il ballerino partenopeo proprio nel dietro le quinte di Amici, dove diventò professionista, conobbe sua moglie Belen Rodriguez e non c’è stato più niente da fare per la coppia.

I due non sono tornati spesso a parlare l’uno dell’altro, senza mai un vero motivo, però Stefano De Martino è stato protagonista del programma di RaiPlay La Conferenza Stampa dove tanti ragazzi gli hanno chiesto di tutto, compreso di Emma Marrone: “Siamo in ottimi rapporti, ci siamo conosciuti da piccoli ed abbiamo condiviso una fetta di vita incredibile. Eravamo maggiorenni da pochi ani cominciando una avventura televisiva che è stato l’inizio di una nuova vita. Ci sentiamo ed abbiamo un bellissimo rapporto”.

Stefano De Martino a La Conferenza Stampa su RaiPlay, tutte le curiosità

I ragazzi sanno essere perfidi e si sa, ma Stefano De Martino senza alcun timore ha risposto anche a domande molto scomode: “A che età ho perso la verginità? A 14 anni. Tett* o cul*? Cul* tutta la vita! Da ragazzo preservativo o salto della quaglia? Purtroppo la seconda. Ragazzi è pericolosissimo e lo dico solo per onestà. La vostra generazione è molto più avanti di noi ed ha più consapevolezze. Crescendo mi sono reso conto, ci stanno una quantità di malattie che vi evitate se mettere il preservativo, consumate tante scatole. Qual è la donna con cui ho trombat* meglio? Quella che ho sposato, l’ho sposata soprattutto per questo”.

Proprio su Belen Rodriguez ha ammesso: “Non mi danno fastidio domande su Belen perché sono frequenti. Io ho un prontuario di risposte pronte, ho il pilota automatico inserito”.