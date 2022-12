“Ho un ritardo”, concorrente mette in subbuglio la casa del GF Vip: che nottata!

Una notte allucinante al GF Vip dopo che una concorrente ha svelato di avere un ritardo: il sogno di Sonia Bruganelli si avvera?

Prima che il reality show cominciasse, l’opinionista chiese di poter selezionare una protagonista che fosse incinta per portare un altro tema nella casa di Cinecittà. Che si avveri il sogno della Bruganelli proprio in quest’edizione?

Indubbiamente un’edizione sui generis, forse proprio come la voleva Alfonso Signorini che dalla passata stagione continuava a promettere grossi colpi di scena. I vipponi sono davvero scatenati e non è possibile fermarli neppure un attimo, motivo per cui spesso, quest’anno, il GF Vip è incorso in sanzioni molto severe. Non si può neppure dire che non sono nati degli amori, alcuni già tramontati, altri molto lontani, ma sotto le coperte qualcuno ci ha dato da fare particolarmente.

Nonostante Antonino Spinalbese abbia schernito in diretta Oriana Marzoli, parlato male di lei, fattole capire che nel suo cuore aleggia l’ombra prepotente di Ginevra Lamborghini, la vippona continua a stargli attaccato, non sembra voler mollare la preda a nessun costo. Questa notte, però, Oriana Marzoli ha fatto una confessione che ha scatenato il caos.

Oriana Marzoli confessa: “Ho un ritardo”. GF Vip in subbuglio

Una notte molto particolare quella appena trascorsa dai vipponi al GF Vip con Oriana Marzoli che ha deciso di sconvolgere gli equilibri, di punto in bianco, confessando a Sarah Altobello di avere un ritardo. Quanto accaduto sotto le coperte con Antonino Spinalbese è noto a tutti, dopo le immagini sarebbe stato impossibile nasconderlo e i due l’hanno ribadito anche nel corso della puntata di lunedì quando c’è stato un confronto con Ginevra Lamborghini. Su Twitter, ovviamente, si è scatenato il caos con tutti che sostengono la causa di Sonia Bruganelli che, ancor prima che il reality potesse cominciare, proponeva una donna incinta all’interno della casa.

I meme sulla questione sono veramente infiniti, il web si sta scatenando, il ritardo di Oriana rientrerà o Antonino deve cominciare a preoccuparsi? Da Twitter c’è chi lo prepara per il Messico e chi prepara Luna Marì ad avere un fratello o una sorella.