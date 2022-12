Netflix, arriva una super serie: ci sarà uno degli attori più bravi di sempre

Adesso Netflix non vuole badare a spese ed è pronta a stupire tutti gli utenti. Infatti in queste ore sta per arrivare una serie con un amato attore.

Netflix in queste ore ha mandato gli utenti al settimo cielo. Infatti il colosso dell’intrattenimento ha confermato una nuova serie con uno degli attori più bravi di sempre: le ultime.

In queste ore Variety ha lanciato una clamorosa novità in arrivo su Netflix. Infatti per la prima volta Robert De Niro sbarcherà sul colosso dell’intrattenimento con una nuovissima serie televisiva. L’attore sarebbe quindi vicinissimo all’accordo con Netflix per interpretare la parte del protagonista in Zero Day, thriller politico di prossima produzione. Al momento però si hanno ancora pochissime notizie sul progetto in questione. Stando ai rumors De Niro dovrebbe interpretare e un ex Presidente degli Stati Uniti.

Nel ruolo di sceneggiatore e producer televisivo invece troviamo Eric Newman, noto per essere stato anche lo showrunner di Narcos: Mexico e all’ultima serie di Ryan Murphy, The Watcher. Newman sarà affiancato da tre producer televisivi come Noah Oppenheim, presidente di Nbc News; Michael Schmidt, giornalista vincitore del Premio Pulitzer per aver scoperto che l’allora Presidente degli Stati Uniti aveva chiesto al direttore dell’Fbi James Comey di “giurargli fedeltà” e di chiudere l’indagine su Michael Flynn; e Jonathan Glickman di Panoramic Media. A loro quindi potrebbe unirsi anche lo stesso Robert De Niro.

Netflix, in arrivo una serie con Robert De Niro: le ultime

Se l’esclusiva lanciata da Variety dovesse trovare conferme si tratterebbe del primo ruolo da protagonista di Robert De Niro in una serie tv. In realtà in passato De Niro ha già lavorato per la tv e le piattaforme streaming, ma sempre e soltanto come protagonista di lungometraggi. L’amato attore è stato protagonista in The Irishman, il film di Martin Scorsese prodotto e distribuito da Netflix, e aveva interpretato Bernie Madoff nel film tv Hbo Wizard of Lies. Nel corso della sua carriera Robert ha fatto diverse comparsate in serie tv.

Al momento l’amato attore sembra voler condividere equamente il suo tempo tra cinema e tv. Infatti tra i suoi prossimi impegni c’è l’attesissimo Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, blockbuster da 200 milioni di dollari di budget in produzione sin dal 2016. L’attore sarà anche il protagonista di Wise Guys, film scritto da Barry Levinson, regista, tra gli altri, di Il migliore, Good Morning, Vietnam, Rain Man e Sleepers. Nei prossimi mesi, poi, De Niro dovrebbe tornare in televisione con Nada, in uno dei primi quattro episodi.