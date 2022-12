Meteo, avvio di dicembre perturbato: nuovo ciclone in arrivo

Sarà un inizio di dicembre a dir poco perturbato per quanto riguarda il meteo. Infatti un nuovo ciclone è in arrivo: tutte le previsioni.

Nel corso del mese di dicembre tutti gli italiani potranno avere un primo assaggio del vero freddo sulla penisola. Infatti il meteo sarà condizionato da una serie di vortici ciclonici che porteranno diverse piogge: i dettagli.

In queste ore sull’Italia è in azione un nuovo vortice ciclonico che porterà nuove piogge su tutta la penisola. Infatti si sta abbattendo sul paese il ciclone Mediterraneo pronto a stravolgere la stabilità delle ultime ore. È in arrivo una nuova fase di instabilità con tempo a tratti perturbato. Negli ultimi giorni abbiamo visto come il peggioramento abbia colpito in particolare il Centro-Sud. Adesso le precipitazioni più importanti si registreranno in Sicilia, sull’area più meridionale della Calabria e sulla Sardegna, ma anche su alcuni tratti del Nord, specialmente sulla Romagna e sull’Emilia orientale.

Qualche debole fenomeno ha interessato pure la Lombardia, compresa la città di Milano, ma il tempo è uggioso su gran parte delle regioni settentrionali. Il peggioramento vero e proprio però colpirà nelle ultime ore con il rischio di pesanti nubifragi a carico soprattutto della Calabria ionica. Nel corso di questa giornata quindi avremo un forte maltempo su tutti i settori ionici dove si eleverà anche il rischio di criticità a carattere idrogeologico. Cresce quindi l’allerta e la paura soprattutto dopo quello che è successo nello scorso weekend. Ecco cisa sta succedendo adesso sui cieli italiani.

Meteo, nuovo vortice in arrivo: tornano le piogge

Nel corso di questo venerdì avremo un cielo nuvoloso su gran parte della penisola, con diverse piogge che bagneranno gran parte delle regioni italiane. Infatti dopo la pausa delle ultime 24 ore, il meteo italiano tornerà ad essere condizionato da piogge e perturbazioni che potranno assumere anche carattere temporalesco. Occhio sempre ad alcuni nubifragi che potrebbero colpire le zone peninsulari. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo al mattino un cielo nuvoloso, allo stesso tempo delle deboli piogge potrebbero colpire tra Lombardia e Triveneto. Mentre entro sera queste precipitazioni potrebbero arrivare a bagnare anche Piemonte, con la neve che imbiancherà le Alpi a partire dai 700 metri. Le temperature saranno in netto calo, con massime che andranno dai 6 ai 10 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione nuvolosa al mattino, con delle piogge che bagneranno subito su Toscana, Umbria e Lazio. In serata queste precipitazioni potrebbero spostarsi sulle regioni adriatiche. Anche qui avremo valori termici in diminuzione, con massime che andranno dagli 8 ai 13 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo maggiore variabilità al mattino. Mentre invece in serata avremo addensamenti che copriranno la sera su Sicilia e Sardegna con piovaschi. Qui le temperature rimarranno stabili ed andranno ancora ad attestarsi tra i 13 ed i 18 gradi.