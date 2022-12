Mara Venier ancora una volta penalizzata: era tutto previsto

Mara Venier non trova pace quest’anno su Rai Uno dove sarà penalizzata ancora una volta: ecco come procederà

La conduttrice di Domenica In sta vivendo una stagione televisiva un po’ rognosa, ricca di imprevisti e che sembra non decollare mai. Questo weekend non sembrerebbe cambiare la musica, anzi, dalla Rai viene ancora penalizzata.

La vittoria degli Azzurri di Roberto Mancini degli Europei contro l’Inghilterra ha convinto la Rai a fare follie per accaparrarsi i Mondiali in Qatar 2022, facendo un grosso errore, perché quella stessa Italia che ha vissuto il sogno europeo appena un anno fa, neppure si è qualificata ai Mondiali, lasciando sul groppone della Rai circa 200 milioni di euro. Se è vero che restano comunque un evento sportivo di fondamentale importanza e largo interesse, è pur vero che nel Bel Paese non sono visti con tanta passione, ancor più se continuano a falcidiare i programmi preferiti dai telespettatori.

Sono settimane ormai che i telespettatori italiani vivono questo disagio: intere puntate annullate o dimezzate per poter concedere la visione dei Mondiali in toto. La Rai ha perso tanto in questi termini, sopratutto perché molti telespettatori si sono stancati di questi continui cambi di palinsesto.

Domenica In, gli ospiti di Mara Venier: la puntata sarà ancora una volta ridotta

TvBlog ha svelato chi saranno gli ospiti di questo 4 dicembre di Domenica In. A presenziare in studio ci saranno i protagonisti di Ballando Con Le Stelle rappresentati da Guillermo Mariotto, Anna Pettinelli, Rossella Erra e Carolyn Smith, oltre a Ema Stokholma, Alex Di Giorgio e Cristiano Malgioglio che proprio stasera sarà ballerino per una notte insieme a Sara Simeoni e a Zeman. Oltre a loro, in studio con Mara Venier ci saranno anche Vittoria Puccini, Claudio Bisio e Vinicio Marchionni.

Un folto numero di ospiti se si pensa alla sola ora e mezza che avrà a disposizione Mara Venier per poter servire il pubblico di una bella trasmissione su Rai Uno. Tuttavia, come da un po’ di settimane a questa parte, alle 15:30 si dovrà cedere la linea ai Mondiali per gli ottavi di finale che saranno trasmessi a partire dalle 16:00.