“Lui punta alla coppia”, Ignazio Moser sentenzia uno dei vipponi e ne svela la strategia al GF Vip

Ignazio Moser ci è passato per il GF Vip e sa bene come funziona, ma tra i vipponi di quest’edizione c’è uno che proprio non lo convince

Chi ha conosciuto l’amore all’interno della porta rossa di Cinecittà, sa come si gioca nel reality show di Alfonso Signorini ed il fidanzato di Cecilia Rodriguez non sembra nutrire particolare simpatia nei confronti di uno dei vipponi di quest’edizione.

In una nuova puntata di casa Chi, con Sophie Codegoni -e la compagnia speciale di Alessandro Basciano – sono stati ospiti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che presto convoleranno a nozze. In particolare i due sono stati incalzati su quest’edizione del GF Vip e su Antonino Spinalbese: “Lui ha detto che non si vuole perdere nulla di sua figlia che è l’amore della sua vita”, ha affermato Cecilia, con Ignazio che ha ricordato: “Sotto le coperte ha ammesso che è difficile tirarsi indietro. Si sta dando da fare, mi pare sia alla terza similstoria”.

Non è la prima volta, tuttavia, che i due parlano dell’ex cognato Spinalbese, su cui hanno aggiunto di vederlo bene con Ginevra Lamborghini al termine della loro esperienza al GF Vip. La domanda più pungente, tuttavia, è arrivata in un secondo momento.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez al vetriolo contro Luca Onestini

Valerio Palmieri da CasaChi ha fatto un’osservazione ai due vipponi molto velenosa: “Quando Luca Onestini era nostro opinionista è sempre stato molto pungente, non so se lo è stato anche con voi. Cosa ne pensate di lui? Vi sembra autentico o sta recitando la parte da professionista dei reality?”. A prendere la parola è subito Cecilia Rodriguez: “È un grandissimo stratega, lo sa fare bene, è molto difficile entrare in un personaggio e portarlo fino alla fine, lui l’ha fatto. Chapeau. Alla fine è arrivato secondo, in finale”.

Ignazio Moser, invece, in maniera più posata si è limitato a dire: “È un professionista dei reality ed è palese che ogni volta che entra sistema quanto ha sbagliato la volta prima. Questa volta punta tutto sulla coppia, ha visto che funziona quello”.